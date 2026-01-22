Así ha quedado el gran velero que lleva 6 meses encallado en Xàbia tras la borrasca Harry: metido 10 metros más en tierra
El temporal ha arrastrado sobre las rocas la embarcación que ahora todavía está más atrapada en la costa del Primer Muntanyar
De estar casi en la orilla a quedar metido en tierra diez metros. La borrasca Harry ha empujado sobras las rocas al velero "Bau bau", de 19 metros de eslora y que encalló hace 6 meses en el litoral del Primer Muntanyar de Xàbia. Las imagenes son espectaculares y un punto inverosímiles. Hoy que ha bajado el nivel del mar sorprende muchísimo la distancia entre la orilla y la embarcación. Además, el "Bau bau" ha quedado todavía más inclinado, casi tumbado. Está recostado sobre uno de los extremos del casco.
Si ya era complicado reflotarlo, ahora se convierte en una proeza. El velero está atrapado en la duna fósil, en las rocas de "tosca".
Numerosos curiosos se están acercando esta mañana a observar el velero. Fue la atracción turística del pasado verano y, a este paso, lo será también del próximo. No es un velero de poco calado. Impresiona. Sorprendentemente la enorme quilla no se ha roto. A simple vista, no se aprecian daños en el casco. Pero es imposible que la embarcación haya salido indemne de los violentos embates del mar. El temporal lo ha arrastrado sobre la superficie rugosa de piedra "tosca".
Y el interés del velero se acrecienta por su procelosa historia. Antes de que lo adquiriera su actual propietario (por 85.000 euros, una ganga, en una subasta judicial) fue narcovelero. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lo interceptó en una operación contra el narcotráfico. Las autoridades lo incautaron luego lo sacaron a subasta.
Requetencallado
Encalló a finales de julio. Un temporal lo arrancó de la boya de la reserva marina del cabo de Sant Antoni a la que estaba amarrado. Las olas lo llevaron a la deriva hasta la costa del Primer Muntanyar. Las imágenes de dron tomadas entonces por la Policía Local de Xàbia dejan claro que la embarcación estaba embarrancada en la orilla. El violento temporal de estos últimos días lo ha movido diez metros tierra adentro. Estaba encallado. Ahora está requetencallado.
