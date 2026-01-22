Sacan a subasta por 9,6 millones una montaña de Benigembla que equivale a 1.540 campos de fútbol

No es una finca. Son 9 fincas. Una montaña entera. Una compañía valenciana especializada en subastas judiciales ha anunciado que hasta el 20 de febrero se puede pujar por "un conjunto rústico excepcional". Está en Benigembla. Abraza nada menos que 1.111 hectáreas, superficie que equivale a 1.540 campos de fútbol. Define la finca (las fincas) como un "activo a gran escala" ideal para inversores "con visión a largo plazo y potencial para proyectos vinculados al ámbito agroforestal, cinegético (caza), patrimonial o turismo rural. La compañía valora este colosal terreno en 9.686.731 euros.

Las fotografías que ha difundido la empresa hacen presumir que esta gran ladera está próxima a la sierra de Ses Cordelleres, uno de los hitos senderistas de la Marina Alta. En esta sierra está el Pas de Badall y no queda lejos la cima del Cocoll, que llega a los 1.048 metros de altitud. Las fotografías también muestran el horizonte que se divisa desde esta ladera: el mar, el Penyal d'Ifac, la Serra d'Oltà, Bèrnia, el Cap d'Or de Moraira, el Puig de la Llorença, el Montgó... Se domina prácticamente toda la línea litoral de la comarca.

La sierra de Ses Cordelleres, en Benigembla / eactivos.com

La compañía destaca que estas 9 fincas no están lejos de Dénia, Xàbia, Calp, Altea o Benidorm. Trata de persuadir a los posibles inversores con el gancho de que en esta zona, en la Marina Alta, pero en el linde con la Marina Baixa y el Comtat, hay "una creciente demanda de proyectos sostenibles, turismo experiencial, inversión patrimonial y conservación del territorio".

Valor forestal y paisajístico

Los terrenos tienen un gran valor natural, forestal y paisajístico. Salta a la vista en las tres fotografías facilitadas por la entidad especializada en liquidar activos judiciales y que ha sido pionera en las subastas online.

Noticias relacionadas

Apunta que la normativa urbanística permite, siempre tras los trámites administrativos correspondientes, construir casas aisladas, almacenes agrarios, instalaciones destinadas a la agricultura o la caza o incluso desarrollar explotacioines de canteras o extracción de áridos o tierras.