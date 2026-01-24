Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Miedo a los trenesRotura vías AdamuzDenuncia Julio IglesiasLadrón coches AlicanteApuñalado AlicanteCrematorio Sant JoanMuere Joaquín Galant
instagramlinkedin

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana con 264 plantas en el interior de una vivienda

En el registro practicado se localizó además 2.854 gramos de marihuana y un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes

Imagen facilitada por la Policía Nacional.

Imagen facilitada por la Policía Nacional. / CNP

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación indoor de marihuana con un total de 264 plantas, instalada en una vivienda de la localidad de Pedreguer (Alicante) dando como resultado la detención de dos personas, un varón y una mujer, de 67 y 68 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica que suministraba a la ilícita plantación.

La investigación partió tras recibir informaciones sobre la posible existencia de una plantación de marihuana instalada en una vivienda de la localidad de Pedreguer.

Analizada toda la información y tras varias comprobaciones, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia centraron su investigación sobre una pareja, hombre y mujer, que residía en la vivienda, los cuales, eran los encargados del mantenimiento de dicha plantación.

Además, se llevaron a cabo gestiones en la zona con las que los investigadores comprobaron que la vivienda tenía todas las ventanas cerradas, observándose una máquina de aire acondicionado de gran tamaño en constante funcionamiento y que de la misma procedía un olor característico de las plantaciones de marihuana, así como la hipótesis de una clara defraudación de fluido eléctrico.

Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la vivienda investigada.

Tras los registros, se llevó a cabo la detención de la pareja investigada y se localizó una plantación de marihuana con un total de 264 plantas de marihuana, 2.854 gramos de marihuana, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes.

Noticias relacionadas

A su vez, tras diversas gestiones de investigación se comprobó que la vivienda, se encontraba enganchada ilegalmente a la red de fluido eléctrico. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Denia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  3. Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
  4. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  5. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  6. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  7. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  8. El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana con 264 plantas en el interior de una vivienda

La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana con 264 plantas en el interior de una vivienda

Huelga de médicos del INSS el martes y todos los días 27 de cada mes

Huelga de médicos del INSS el martes y todos los días 27 de cada mes

Alicante sigue rompiendo récords: máximo histórico de la temperatura del mar en 2025

Alicante sigue rompiendo récords: máximo histórico de la temperatura del mar en 2025

¿Cuál es la diferencia entre un PAS y PAC de Urgencias?

¿Cuál es la diferencia entre un PAS y PAC de Urgencias?

Sanidad modifica el sistema de Atención Primaria para que los profesionales sanitarios hagan el triaje de los pacientes

Sanidad modifica el sistema de Atención Primaria para que los profesionales sanitarios hagan el triaje de los pacientes

Rescatan en plena noche a un escalador polaco que quedó atrapado en la Cova del Pirata del Morro de Toix de Calp

Rescatan en plena noche a un escalador polaco que quedó atrapado en la Cova del Pirata del Morro de Toix de Calp

Los vecinos pelean y pelean para que Xàbia saque los coches de la primera línea de playa

Los vecinos pelean y pelean para que Xàbia saque los coches de la primera línea de playa

Jugar al futbet envoltat de pins: canviar el pavelló esportiu pel bosc en la Vall de Gallinera

Jugar al futbet envoltat de pins: canviar el pavelló esportiu pel bosc en la Vall de Gallinera
Tracking Pixel Contents