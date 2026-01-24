La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana con 264 plantas en el interior de una vivienda

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación indoor de marihuana con un total de 264 plantas, instalada en una vivienda de la localidad de Pedreguer (Alicante) dando como resultado la detención de dos personas, un varón y una mujer, de 67 y 68 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal a la red eléctrica que suministraba a la ilícita plantación.

La investigación partió tras recibir informaciones sobre la posible existencia de una plantación de marihuana instalada en una vivienda de la localidad de Pedreguer.

Analizada toda la información y tras varias comprobaciones, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia centraron su investigación sobre una pareja, hombre y mujer, que residía en la vivienda, los cuales, eran los encargados del mantenimiento de dicha plantación.

Además, se llevaron a cabo gestiones en la zona con las que los investigadores comprobaron que la vivienda tenía todas las ventanas cerradas, observándose una máquina de aire acondicionado de gran tamaño en constante funcionamiento y que de la misma procedía un olor característico de las plantaciones de marihuana, así como la hipótesis de una clara defraudación de fluido eléctrico.

Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la Autoridad Judicial una entrada y registro en la vivienda investigada.

Tras los registros, se llevó a cabo la detención de la pareja investigada y se localizó una plantación de marihuana con un total de 264 plantas de marihuana, 2.854 gramos de marihuana, así como un sofisticado sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes.

Noticias relacionadas

A su vez, tras diversas gestiones de investigación se comprobó que la vivienda, se encontraba enganchada ilegalmente a la red de fluido eléctrico. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Denia.