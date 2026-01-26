El vendaval derriba pinos secos y muertos sobre sendas y caminos en Xàbia
El desastre forestal va más allá del impacto natural y paisajístico y supone un riesgo y complica el uso social de los parajes xabiencs
Es más que un desastre natural y paisajístico. Se están retirando pinos secos y muertos, pero Xàbia tiene una gran masa forestal y no hay paraje que se libre del estrago de los pinos secos y muertos. El vendaval ha derribado en los últimos días muchos de esos pinos que han sufrido la sequía y la plaga del "tomicus destruens". Quienes salieron ayer a pasear por parajes de gran uso social se toparon con sendas y caminos bloqueados por los árboles caídos. Lo dañadas que están las masas forestales también es un riesgo. Los pinos se desmoronan. La lluvia y el viento los tronchan y los arrancan también de raíz.
Las sendas y caminos son un patrimonio de gran uso social en Xàbia. Los paseantes y deportistas (corredores y ciclistas de montaña) se han topado pinos desplomados que cerraban el paso. Este municipio, al igual que toda la Marina Alta, vive una situación de emergencia forestal.
Incendios y pinos que se vienen abajo
La Associació de Bombers de la Marina Alta está realizando una gran labor. Ha retirado decenas de pinos muertos en la ladera de Xàbia del Montgó. Mientras, el ayuntamiento ha realizado trabajos forestales en la Granadella y ahora en el Camí Vell de Teulada (el Tossal Gros), pero este municipio cuenta con una gran masa forestal. Si hasta ahora el gran riesgo era que muchos chalés, al estar metidos o pegados al bosque (la interfaz urbano forestal), se hallaban muy expuestos a los incendios forestales, ahora la amenaza es que las pinadas están tan dañadas que decenas de pinos se desmoronan a cada nueva adversidad meteorológica.
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear