Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
El ayuntamiento quiere implantar sistemas de sensorización e inteligencia para controlar al minuto el aforo y evitar que se supere la capacidad de carga de espacios naturales frágiles
El modelo de la Cova Tallada o el Penyal d'Ifac, el controlar la afluencia y poner límites para evitar que se sobrepase la capacidad de carga y estas frágiles maravillas naturales sufran daños, llega a las calas. Si Xàbia ya siguió los pasos de las Balears al restringir el acceso de coches a la Barraca (Portitxol) y la Granadella (en verano se baja la barrera para evitar el colapso de coches), ahora este municipio quiere ir un poco más allá y controlar la afluencia de bañistas. Existe la tecnología para monitorizar al minuto los aforos en las calas. Y el ayuntamiento quiere avanzar y, de alguna forma, especializar la fórmula de la "smart city" (ciudad inteligente que mejora la calidad de vida y es más eficiente) y ser pionera en la "smart beach". Esto significa fijar un "numerus clausus", establecer un cupo de bañistas y convencer de que las calas, durante muchos años lugares solitarios a los que acudían bañistas que querían escapar del bullicio de las playas de arena, tienen un tope. Urge sacudirles la masificación.
La alcaldesa y concejala de Turismo, Rosa Cardona, y el edil de Playas, Juan Ortolà, han mantenido en Fitur encuentros con empresas especializadas en innovación aplicada a preservar el territorio. Han sondeado soluciones para hacer compatible disfrutar del bello litoral xabienc y no sobrecargarlo ni saturarlo. De hecho, disfrutar plenamente de las calas también pasa por quitarles de encima las multitudes.
Los sistemas que se quieren aplicar permiten conocer en tiempo real el aforo y anticipar situaciones de masificación que pueden infligir daños al medio ambiente y menoscabar la seguridad. Se está estudiando "sensorizar" los accesos y los puntos clave y desplegar paneles informativos que ofrezcan datos actualizados sobre el estado de las playas, posibles restricciones temporales o incidencias ambientales, favoreciendo una distribución más equilibrada de los visitantes.
Información transparente y en tiempo real
La información generada se integraría en los canales digitales del Ayuntamiento, como la web de turismo y las redes sociales, con el fin de proporcionar a la ciudadanía y a los visitantes información transparente y en tiempo real. Eso permitirá facilitar una movilidad más responsable y reducir desplazamientos innecesarios hacia zonas saturadas.
Es un enfoque sostenible y que forma parte de la estrategia global de protección del litoral y el paisaje (Plan Estratégico de Turismo). Xàbia quiere ser un ejemplo de turismo respetuoso, ordenado y compatible con la calidad de vida de los vecinos. En otras palabras: se recurre a la tecnología para escapar de una saturación que puede dañar la riqueza natural y paisajística de Xàbia.
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear