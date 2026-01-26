Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella

El modelo de la Cova Tallada o el Penyal d'Ifac, el controlar la afluencia y poner límites para evitar que se sobrepase la capacidad de carga y estas frágiles maravillas naturales sufran daños, llega a las calas. Si Xàbia ya siguió los pasos de las Balears al restringir el acceso de coches a la Barraca (Portitxol) y la Granadella (en verano se baja la barrera para evitar el colapso de coches), ahora este municipio quiere ir un poco más allá y controlar la afluencia de bañistas. Existe la tecnología para monitorizar al minuto los aforos en las calas. Y el ayuntamiento quiere avanzar y, de alguna forma, especializar la fórmula de la "smart city" (ciudad inteligente que mejora la calidad de vida y es más eficiente) y ser pionera en la "smart beach". Esto significa fijar un "numerus clausus", establecer un cupo de bañistas y convencer de que las calas, durante muchos años lugares solitarios a los que acudían bañistas que querían escapar del bullicio de las playas de arena, tienen un tope. Urge sacudirles la masificación.

La alcaldesa y concejala de Turismo, Rosa Cardona, y el edil de Playas, Juan Ortolà, han mantenido en Fitur encuentros con empresas especializadas en innovación aplicada a preservar el territorio. Han sondeado soluciones para hacer compatible disfrutar del bello litoral xabienc y no sobrecargarlo ni saturarlo. De hecho, disfrutar plenamente de las calas también pasa por quitarles de encima las multitudes.

Cola de bañistas para sacar el tique de aparcamiento en la Granadella / A. P. F.

Los sistemas que se quieren aplicar permiten conocer en tiempo real el aforo y anticipar situaciones de masificación que pueden infligir daños al medio ambiente y menoscabar la seguridad. Se está estudiando "sensorizar" los accesos y los puntos clave y desplegar paneles informativos que ofrezcan datos actualizados sobre el estado de las playas, posibles restricciones temporales o incidencias ambientales, favoreciendo una distribución más equilibrada de los visitantes.

Información transparente y en tiempo real

La información generada se integraría en los canales digitales del Ayuntamiento, como la web de turismo y las redes sociales, con el fin de proporcionar a la ciudadanía y a los visitantes información transparente y en tiempo real. Eso permitirá facilitar una movilidad más responsable y reducir desplazamientos innecesarios hacia zonas saturadas.

Es un enfoque sostenible y que forma parte de la estrategia global de protección del litoral y el paisaje (Plan Estratégico de Turismo). Xàbia quiere ser un ejemplo de turismo respetuoso, ordenado y compatible con la calidad de vida de los vecinos. En otras palabras: se recurre a la tecnología para escapar de una saturación que puede dañar la riqueza natural y paisajística de Xàbia.