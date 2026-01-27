Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp reivindica el monedero brillibrilli: en oro y plata

El souvenir turístico es todo un canto al ahorro: aprovechar la calderilla y no ser un manirroto del bizum

Monederos brilibrilli: en plata y oro

Monederos brilibrilli: en plata y oro / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

En la era del bizum, Calp reparte un souvenir turístico curiosísimo, un monedero brillibrilli. Sí, reivindica el "vil metal", la calderilla, el dinero contante y sonante. Un monedero siempre viene bien. Y, de alguna manera, se lanza el mensaje del ahorro y de la austeridad. El dinero virtual se gasta sin ton ni son. Es para manirrotos. En cambio, eso de contar céntimos y euros (la guita, que dicen los castizos) convence de que el dinero no cae del cielo. Los monederos son de mucho brillo: en plata y oro.

Puede parecer una anécdota. Y puede parecer demodé. Pero un monedero no es una antigualla. Sigue siendo útil. Además, en Calp se va a seguir hablando de dinero. Este año es cuando debe revisarse la tasa de la basura y hacerse más justa.

Y la alcaldesa, Ana Sala, ha revelado hoy que ella no compra nada online, sino que lo hace en el comercio local. Ha animado a todos a que vuelvan a las tiendas del pueblo. "Así cuidamos a nuestros comercios y empresas". La alcaldesa defiende las compras de proximidad. El monedero forma parte de esa época en la que se iba al horno de la esquina a por el pan.

Simplificar los trámites

La alcaldesa y la nueva portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchán, quien también es concejala de Participación Ciudadana, Asociaciones, Comunicación Institución o del Defensor del Ciudadano, han abogado por simplificar los trámites de la administración y ahorrarle burocracia a los vecinos. "Queremos avanzar en que la administración sea más cercana y accesible", ha dicho Merchán, que ha anunciado que se ha sacado a licitación la redacción de un plan estratégico de participación.

