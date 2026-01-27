VAIVÉN
Calp reivindica el monedero brillibrilli: en oro y plata
El souvenir turístico es todo un canto al ahorro: aprovechar la calderilla y no ser un manirroto del bizum
En la era del bizum, Calp reparte un souvenir turístico curiosísimo, un monedero brillibrilli. Sí, reivindica el "vil metal", la calderilla, el dinero contante y sonante. Un monedero siempre viene bien. Y, de alguna manera, se lanza el mensaje del ahorro y de la austeridad. El dinero virtual se gasta sin ton ni son. Es para manirrotos. En cambio, eso de contar céntimos y euros (la guita, que dicen los castizos) convence de que el dinero no cae del cielo. Los monederos son de mucho brillo: en plata y oro.
Puede parecer una anécdota. Y puede parecer demodé. Pero un monedero no es una antigualla. Sigue siendo útil. Además, en Calp se va a seguir hablando de dinero. Este año es cuando debe revisarse la tasa de la basura y hacerse más justa.
Y la alcaldesa, Ana Sala, ha revelado hoy que ella no compra nada online, sino que lo hace en el comercio local. Ha animado a todos a que vuelvan a las tiendas del pueblo. "Así cuidamos a nuestros comercios y empresas". La alcaldesa defiende las compras de proximidad. El monedero forma parte de esa época en la que se iba al horno de la esquina a por el pan.
Simplificar los trámites
La alcaldesa y la nueva portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchán, quien también es concejala de Participación Ciudadana, Asociaciones, Comunicación Institución o del Defensor del Ciudadano, han abogado por simplificar los trámites de la administración y ahorrarle burocracia a los vecinos. "Queremos avanzar en que la administración sea más cercana y accesible", ha dicho Merchán, que ha anunciado que se ha sacado a licitación la redacción de un plan estratégico de participación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear