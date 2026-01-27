El Montgó como nunca lo habías visto: el elefante de piedra que vigila Xàbia
Un vídeo generado con IA ha vuelto a poner en primer plano una vieja historia ligada a la silueta de la montaña alicantina
A veces basta una imagen para cambiar la forma en la que miramos un paisaje de toda la vida. Eso es lo que ha ocurrido estos días con un vídeo generado con inteligencia artificial y publicado en Instagram por la cuenta @xabia.ia, en el que el perfil del Montgó se transforma en un elefante de piedra recostado frente al mar.
La publicación, breve pero muy llamativa, ha despertado decenas de reacciones porque pone imagen a algo que muchos vecinos y visitantes ya habían escuchado alguna vez: que el Montgó, visto desde ciertos puntos, parece un elefante tumbado.
El vídeo que reaviva una vieja idea
En la publicación, acompañada del texto “Conta la llegenda que un elefant de pedra vigila Xàbia. El vell Montgó”, la IA da forma literal a una comparación que forma parte del imaginario local. No se trata de un descubrimiento nuevo, sino de una reinterpretación visual que actualiza una leyenda popular y la traslada al lenguaje de las redes.
El resultado es tan explícito que cumple con su cometido: una vez lo ves, cuesta volver a mirar la montaña igual.
Desde dónde se puede ver el elefante del Montgó
La comparación no funciona desde cualquier ángulo. Tradicionalmente, la silueta del elefante se identifica sobre todo desde Xàbia y su llano, donde el perfil del macizo se suaviza y permite reconocer lo que muchos interpretan como el lomo, la cabeza y la trompa apuntando al Mediterráneo.
Es un caso claro de pareidolia, el fenómeno por el que el cerebro reconoce formas familiares en elementos naturales. Pero en el Montgó esa pareidolia ha ido mucho más allá de la anécdota.
La leyenda del elefante viejo que se dejó caer
La idea del Montgó como elefante aparece recogida en la tradición oral y en textos literarios de la Marina Alta. Una de las versiones más repetidas cuenta que el Montgó fue un elefante anciano, cansado tras un largo viaje, que al ver el mar decidió no seguir caminando. Se tumbó, estiró la trompa hasta el agua y quedó convertido en piedra para siempre.
Evidentemente, no es una explicación científica ni pretende serlo. Es un cuento, transmitido durante generaciones, que explica el paisaje desde la imaginación.
Una montaña con muchas caras (y muchas historias)
El elefante no es la única forma que se le ha visto al Montgó. Según el lugar desde el que se observe, hay quien reconoce un perfil humano, una tortuga, un puño o incluso un barco de piedra. A estas imágenes se suman leyendas más complejas, como la del gigante Montgó y su esposa la Llorença, convertidos en montaña tras el castigo de la Mare dels Peixos.
Todo forma parte de un mismo relato colectivo: el del Montgó como montaña viva, cargada de simbolismo y protagonista de la identidad local entre Dénia y Xàbia.
Mirarlo otra vez, ahora con otros ojos
El valor del vídeo de @xabia.ia no está solo en el efecto visual, sino en lo que provoca después. Invita a hacer algo muy sencillo: volver a mirar el Montgó. Primero sin pensar en nada. Luego recordando al elefante.
Para muchos, ese segundo vistazo ya no es igual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear