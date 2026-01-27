El Montgó como nunca lo habías visto: el elefante de piedra que vigila Xàbia

A veces basta una imagen para cambiar la forma en la que miramos un paisaje de toda la vida. Eso es lo que ha ocurrido estos días con un vídeo generado con inteligencia artificial y publicado en Instagram por la cuenta @xabia.ia, en el que el perfil del Montgó se transforma en un elefante de piedra recostado frente al mar.

La publicación, breve pero muy llamativa, ha despertado decenas de reacciones porque pone imagen a algo que muchos vecinos y visitantes ya habían escuchado alguna vez: que el Montgó, visto desde ciertos puntos, parece un elefante tumbado.

¿Sabías que el Montgó parece un elefante? La imagen que ha reavivado la leyenda / INFORMACIÓN

El vídeo que reaviva una vieja idea

En la publicación, acompañada del texto “Conta la llegenda que un elefant de pedra vigila Xàbia. El vell Montgó”, la IA da forma literal a una comparación que forma parte del imaginario local. No se trata de un descubrimiento nuevo, sino de una reinterpretación visual que actualiza una leyenda popular y la traslada al lenguaje de las redes.

El resultado es tan explícito que cumple con su cometido: una vez lo ves, cuesta volver a mirar la montaña igual.

Desde dónde se puede ver el elefante del Montgó

La comparación no funciona desde cualquier ángulo. Tradicionalmente, la silueta del elefante se identifica sobre todo desde Xàbia y su llano, donde el perfil del macizo se suaviza y permite reconocer lo que muchos interpretan como el lomo, la cabeza y la trompa apuntando al Mediterráneo.

Es un caso claro de pareidolia, el fenómeno por el que el cerebro reconoce formas familiares en elementos naturales. Pero en el Montgó esa pareidolia ha ido mucho más allá de la anécdota.

La publicación de @xabia.ia sobre la curiosa silueta del Montgó

La leyenda del elefante viejo que se dejó caer

La idea del Montgó como elefante aparece recogida en la tradición oral y en textos literarios de la Marina Alta. Una de las versiones más repetidas cuenta que el Montgó fue un elefante anciano, cansado tras un largo viaje, que al ver el mar decidió no seguir caminando. Se tumbó, estiró la trompa hasta el agua y quedó convertido en piedra para siempre.

Evidentemente, no es una explicación científica ni pretende serlo. Es un cuento, transmitido durante generaciones, que explica el paisaje desde la imaginación.

Una representación ilustrada del Montgó. / INFORMACIÓN

Una montaña con muchas caras (y muchas historias)

El elefante no es la única forma que se le ha visto al Montgó. Según el lugar desde el que se observe, hay quien reconoce un perfil humano, una tortuga, un puño o incluso un barco de piedra. A estas imágenes se suman leyendas más complejas, como la del gigante Montgó y su esposa la Llorença, convertidos en montaña tras el castigo de la Mare dels Peixos.

Todo forma parte de un mismo relato colectivo: el del Montgó como montaña viva, cargada de simbolismo y protagonista de la identidad local entre Dénia y Xàbia.

Mirarlo otra vez, ahora con otros ojos

El valor del vídeo de @xabia.ia no está solo en el efecto visual, sino en lo que provoca después. Invita a hacer algo muy sencillo: volver a mirar el Montgó. Primero sin pensar en nada. Luego recordando al elefante.

Para muchos, ese segundo vistazo ya no es igual.