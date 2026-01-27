Este municipio de Alicante ha marcado hoy la máxima más alta de España

Este martes las temperaturas máximas han subido de forma generalizada en toda la Comunitat Valenciana con respecto al lunes pero ha sido en este pequeño municipio de Alicante donde se ha notado más. Con ascensos de hasta 4,1 grados con respecto a la jornada anterior, el municipio de Pego, en la Marina Alta, ha alcanzado los 23,0 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología, siendo hoy el más alto de toda España.

Novelda ha marcado los 21,1 grados frente a los 19,3 de ayer. Por otra parte en el Baix Vinalopó el contrapunto lo ha puesto Elche, que el lunes marcó la temperatura máxima más alta, según la red de estaciones de Aemet, y hoy ha bajado 3 grados y se ha quedado en 20,9.

Capitales

En las capitales de provincia del territorio autonómico, el mercurio ha subido a los 20,8 grados en Alicante (19,1 el lunes), 20,5 en Castellón (17,8) y 20,4 en València, que ha subido casi 3 grados respecto de los 17,6 del lunes.

Junto a Pego, destacan como valores elevados de este martes los 22,1 grados de Miramar (el lunes marcó 18,1), los 21,6 grados de Carcaixent (18,3), los 21,2 de Xàtiva (18,6), los tres en la provincia de Valencia.

La máxima más baja de este martes, según la red de estaciones de Aemet, han sido los 9,4 grados de Castellfort, en la provincia de Castellón