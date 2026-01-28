Esta es la emprendedora alicantina finalista del Premio Princesa de Girona Social 2026

La Fundación Princesa de Girona ha anunciado los finalistas del Premio Social 2026, cuyo ganador se conocerá en el acto central del Tour del Talento en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en presencia del Rey Felipe VI. Y entre las personas que optan a este prestigioso galardón figura una alicantina: la emprendedora Diana de Arias Farm.

Los Premios Princesa de Girona en sus categorías Social, Investigación, CreaEmpresa y Arte han recibido 400 candidaturas. Y el jurado ha elegido para la sección Social cinco finalistas provenientes de Girona, Barcelona, Alicante y Madrid.

Este galardón, dotado con 20.000 euros, busca reconocer la trayectoria de jóvenes que, por su liderazgo o compromiso personal, hayan logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos que fomentan la integración de colectivos en riesgo de exclusión, con visiones nuevas y logros tangibles, en el marco de entidades o empresas sociales.

Diana de Arias, nacida en Dénia en 1990, es emprendedora social, conferenciante y creadora de un modelo innovador que combina juego, neurociencia y tecnología para impulsar la autonomía y el desarrollo integral de personas con diversidad cognitiva, según ha explicado la Fundación Princesa de Girona.

Más de 20 premios

Su trabajo ha sido reconocido con más de veinte premios y distinciones, entre ellos Mujer Emprendedora de Referencia (revista Emprendedores), la Lista Forbes de Impacto Social y el Premio Talento Emprendedor de Fundación ONCE.

Es graduada en Diseño Gráfico por la EASD Valencia y se especializó en "Design Thinking", consolidando un enfoque creativo centrado en las personas para resolver retos complejos. Su trayectoria dio un giro decisivo tras un hecho vital determinante: un ictus a los 23 años, seguido de una operación de alto riesgo.

Este es el jurado de expertos El jurado está compuesto por Antonio Delgado, profesor de Derecho Mercantil, Derechos de Autor y Derecho de la Innovación, secretario general de Esade y expresidente del Círculo Ecuestre; Elisa Duran, advisory de instituciones culturales y miembro de patronatos de fundaciones culturales y educativas; María Entrecanales, presidenta de Honor de la Fundación Balia; Therese Jamaa, vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja Española; Arancha Martínez, cofounder & CEO de Comgo y Premio Princesa de Girona Social 2018; Sebastián Mora, sociólogo y teólogo, profesor en la Universidad Pontificia Comillas y miembro del Patronato de la Fundación Foessa; y Sergi Rodríguez López-Ros, vicerrector de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona y Special Envoy for Digital Break of the Sovereign Order of Malta.

A partir de esa experiencia transformadora, se formó en neurociencia, rehabilitación y tecnologías aplicadas a la diversidad, convirtiendo la adversidad en motor de propósito profesional. Fundó la Asociación Decedario, un ecosistema de innovación social que democratiza el acceso a soluciones inclusivas combinando ciencia y juego colaborativo para desarrollar capacidades cognitivas, emocionales y sociales en todas las etapas de la vida: infancia, adolescencia, adultez y vejez.

La entidad ha diseñado el método Decedario, desarrollado junto con el equipo clínico de la Asociación de Daño Cerebral de Valencia: un sistema patentado, avalado por el Instituto de Neurorehabilitación de Valencia (IRENEA) y presentado en congresos neurocientíficos.

Actualmente, Decedario se aplica a través de tres programas: Decedario Clinic (ámbito sanitario), Decedario Gym (ámbito familiar) y Decedario School (ámbito educativo, en desarrollo).

Impacto en 150.000 personas

El proyecto ha impactado en más de 150.000 personas en España y Latinoamérica, ha formado a más de 3.000 profesionales y está expandiendo su alcance hacia contextos vulnerables mediante pilotos internacionales. Diana lidera la estrategia, el diseño metodológico y las alianzas, impulsando un cambio cultural: comprender la diversidad como motor de talento y progreso colectivo.

Su historia personal, marcada por resiliencia, valentía y liderazgo con propósito, la convierte en una voz referente en innovación social aplicada a la inclusión.

Actos de los Premios Princesa de Girona

El Tour del Talento 2026 comenzará el próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el viernes 6, acogerá en su segunda jornada el Princesa de Girona CongresFest, que incluirá charlas inspiradoras, coloquios y música en directo. Además, el 3 de febrero se anunciará al ganador o ganadora del Premio Princesa de Girona Social 2026, en un acto que contará con la presencia del Rey Felipe VI.

Los cinco candidatos finalistas de la categoría Social presentarán sus proyectos en el acto central del Tour del Talento en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), ante un jurado de expertos.

Este galardón está dotado con 20.000 euros y se reconoce con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Princesa de Girona Arte 2017).

El año pasado el ingeniero químico alicantino Antoni Forner recibió el Princesa de Girona en la categoría de Investigación, por su liderazgo en el despliegue de energías verdes.

Los otros finalistas

Los otros finalistas son Hatim Azahri Akhnous, Nador (Marruecos)/Barcelona, 1998, un joven líder comunitario comprometido con la justicia social, la convivencia y la participación juvenil.

Pol Ricart Gallardo, Castell d’Aro (Girona), 1992. Es médico y emprendedor social, referente en innovación tecnológica aplicada a la salud global.

Natalia Rodríguez Núñez-Milara, Madrid, 1990. Es ingeniera de Telecomunicación especializada en innovación e inteligencia artificial y exdeportista de élite.

Y Mateo Nicolás Salvatto Canle, Buenos Aires (Argentina)/Madrid, 1999. Un emprendedor social y líder en tecnología accesible, afincado en Madrid, con una trayectoria internacional centrada en un objetivo claro: garantizar que ninguna persona quede excluida del derecho a comunicarse por motivos de discapacidad o situación económica.

Generación premiados

86 jóvenes forman parte de «Generación premiados» de la Fundación Princesa de Girona, una comunidad de jóvenes influyentes que marcan tendencia en diferentes ámbitos como el empresarial, el social, la investigación o el arte.