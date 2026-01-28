Rachas de hasta 90 kilómetros derriban árboles y parte de una atracción de feria en Dénia

El vendaval se ha desatado este mediodía en la Marina Alta. En Dénia ya se han registrado las primeras incidencias. Las rachas han alcanzado los 90 km/h. Han tronchado una gran rama de un árbol. La rama ha caído sobre la calle Ausiàs March. La Policía Local la ha cerrado al tráfico. Sobre las 15.30 horas se ha reabierto.

La gran rama que ha tronchado el viento y que ha caído sobre la calle Ausiàs March / Policía Local de Dénia

La Policía también ha cortado el Assagador de Sant Pere, al derribar el vendaval parte (un gran panel) de una atracción de una feria que funciona en verano. También está cortado un carril de la carretera de les Marines a la altura de la urbanización Las Ranas.

Los bomberos del parque de Dénia están ya trabajando para retirar los elementos caídos y poder reabrir estos viales.

Mientras, la empresa encargada de la recogida de basura, Urbaser, está revisando los anclajes de todos los contenedores en superficie para evitar que el viento los tumbe o arrastre.

Desmontar las terrazas

Además, la asociación de hostelería y empresarios turísticos de la Marina Alta (Aethma) ha pedido a los bares y restaurantes que desmonten las terrazas para evitar que el viento haga volar el mobiliario de mesas y sillas. La Policía Local está realinzado una ronda por los establecimientos que tienen mobiliaro exterior para pedir también que lo retiren.