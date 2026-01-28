Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja en AlicanteViolación grupal NoveldaAfectados cierre finca AlicanteRobos coches San VicenteMojicaPrisión asesino menor Sueca
instagramlinkedin

Salvem la Vall pide al Parlamento Europeo que investigue posibles vulneraciones del PAI de Llíber de 488 chalés

La plataforma está convencida de que el proyecto vulnera directivas europeas de emergencia climática, medio ambiente y agua

La promotora ha abierto los viales en plena montaña y está construyendo los chalés

La promotora ha abierto los viales en plena montaña y está construyendo los chalés / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Llíber

La asociación Salvem la Vall está convencida de que Europa actuará para evitar frenar la construcción de 488 casas en la Muntanya Llarga de Llíber. Ha presentado una petición ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y ha pedido que se abra una investigación formal sobre el PAI Medina de Llíber.

El Comité de Peticiones es el órgano que permite a la ciudadanía y a las entidades trasladar directamente a Europa posibles incumplimientos del derecho comunitario. Salvem la Vall considera que este PAI podría vulnerar directivas europeas, especialmente las relacionadas con la protección del medio ambiente, la gestión sostenible del agua, la evaluación ambiental y los principios vinculados a la emergencia climática.

La asociación advierte de que este proyecto urbanístico es "inviable" para un municipio de menos de mil habitantes. Insiste en que no cuenta con garantías reales de suministro de agua. También subraya que el PAI genera un grave impacto en el Paisaje de Relevancia Regional de la Vall de Gallinera a Castell de Castells. También recalca que construir 488 chalés de lujo en la montaña responde a un "modelo especulativo orientado a segundas residencias de alto poder adquisitivo y ajenas a las necesidades de la población local".

Apelar a Europa

Salvem la Vall insta a los grupos parlamentarios europeos a escuchar a los vecinos y vecina de Llíber y de la Vall de Pop. Recuerda que en los últimos años ha habido una fuerte oposición a este PAI, oposición que se ha materializado en denuncias en los juzgados y protestas en la calle. "Iremos a donde haga falta para defender nuestro territorio", dejan claro desde la plataforma. "Ante la inacción y la falta de protección por parte de las instituciones valencianas y estatales, apelamos a Europa para que Bruselas investigue este proyecto".

Noticias relacionadas

La entidad confía en que el Parlamento Europeo lleve a cabo esta investigación y obligue a revisar un proyecto que "hipoteca el futuro ambiental, social y económico" de Llíber, la Vall de Pop y la Marina Alta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  3. Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
  4. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  5. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  6. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  7. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  8. El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear

¿Qué vale un piso nuevo en el centro urbano de Calp? De 299.000 euros para arriba

¿Qué vale un piso nuevo en el centro urbano de Calp? De 299.000 euros para arriba

Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos

Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos

Salvem la Vall pide al Parlamento Europeo que investigue posibles vulneraciones del PAI de Llíber de 488 chalés

Salvem la Vall pide al Parlamento Europeo que investigue posibles vulneraciones del PAI de Llíber de 488 chalés

Rachas de hasta 90 kilómetros derriban árboles y parte de una atracción de feria en Dénia

Rachas de hasta 90 kilómetros derriban árboles y parte de una atracción de feria en Dénia

Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz

Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz

Fallece un hombre de 67 años al que hallaron en el puerto agonizando en Xàbia e intentaron reanimar durante una hora

Fallece un hombre de 67 años al que hallaron en el puerto agonizando en Xàbia e intentaron reanimar durante una hora

Aemet confirma la alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h en Alicante: dos borrascas sacuden la provincia

Mañana complicada para el tráfico en la provincia de Alicante

Mañana complicada para el tráfico en la provincia de Alicante
Tracking Pixel Contents