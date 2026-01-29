La ruta de senderismo más directa hasta la cima del Montgó: corta, intensa y con vistas espectaculares de la costa de Alicante

El senderismo es una de las actividades preferidas de muchas personas para disfrutar de la naturaleza y del aire libre, especialmente durante los fines de semana. Cada vez más personas eligen pasar su tiempo libre recorriendo rutas en entornos naturales para mantenerse en forma, desconectar de la rutina y conectar con el paisaje que les rodea. Y en la provincia de Alicante, donde la orografía y el clima lo permiten, las opciones para calzarse unas botas y lanzarse al monte son muchas y variadas incluso en invierno.

Y es que precisamente el invierno, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un aliado para esta práctica en la provincia. Las temperaturas suaves, los cielos despejados y la menor afluencia de visitantes hacen que esta época del año sea perfecta para explorar rutas como la que nos lleva a uno de los iconos del paisaje alicantino: el Montgó. Situado entre las localidades de Dénia y Xàbia, este macizo calcáreo de 752 metros ofrece una de las vistas más espectaculares del litoral mediterráneo. Y aunque existen varias formas de alcanzar su cima, hoy nos centramos en la ruta más corta, ideal para quienes buscan una caminata de menor duración… aunque no exenta de dificultad.

Ruta desde el campo de tiro de Dénia

El Montgó se puede coronar por tres rutas principales, y la que parte desde el Campo de tiro de Dénia es la de menor duración: unas 2 horas de subida. No obstante, conviene aclarar que se trata de una ruta de dificultad alta, debido sobre todo a su tramo final. A lo largo de 3,8 kilómetros se asciende desde los 210 metros hasta los 751, superando un desnivel acumulado de 550 metros. El recorrido es lineal, con ida y vuelta por el mismo camino.

El punto de inicio se encuentra junto al Campo de tiro de Dénia, al que se accede desde la carretera CV-736 por una pista de tierra. Allí hay un área de aparcamiento, y desde ese punto ya está señalizado el inicio de la ruta. Tras un breve tramo por senda, el camino se ensancha en una pista forestal que se dirige hacia el Montgó. Al poco de caminar, esta pista se transforma en un sendero más pedregoso que zigzaguea por la ladera del Cap Gros, ofreciendo las primeras vistas sobre Dénia y Xàbia.

La parte más dura de la ruta

La verdadera exigencia comienza unos 400 metros antes de alcanzar la cima. El terreno se vuelve más técnico al discurrir sobre una cresta de roca caliza, donde será necesario el uso de las manos para trepar entre rocas y superar algunos desniveles pronunciados. Esta parte, aunque breve, requiere precaución y buen calzado de montaña. Sin embargo, el esfuerzo se ve recompensado al llegar a lo más alto del Montgó, donde aguardan unas vistas privilegiadas del Golfo de Valencia, el Cabo de San Antonio, y si el día está despejado, incluso se pueden distinguir las islas de Ibiza y Mallorca.

Parque Natural del Montgó

Durante el recorrido, los amantes de la naturaleza pueden tener la suerte de avistar aves como el águila perdicera o el halcón peregrino. Todo el entorno forma parte del Parque Natural del Montgó, que incluye también el Cap de Sant Antoniy su reserva marina, declarada por su alto valor ecológico. La riqueza ambiental y paisajística de este espacio protegido hace que sea esencial respetar las normas de conservación: no salirse de los senderos marcados, no molestar a la fauna ni arrancar flora, no encender fuego ni dejar residuos.

Recomendaciones

Además, el parque recuerda una serie de recomendaciones prácticas: llevar agua suficiente (no hay fuentes durante la ruta), protegerse del sol, usar buen calzado y evitar subir con previsión de tormenta. La primavera es la mejor época para disfrutar del Montgó, pero en invierno, con el clima benigno de Alicante, es una excelente alternativa siempre que se tomen las precauciones necesarias.

En caso de emergencia, se debe contactar con el 112, y si se trata de un grupo de más de 10 personas, se debe informar al parque con al menos 30 días de antelación mediante el correo: parque_montgo@gva.es.