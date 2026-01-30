El concejal de Vox de Xàbia investigado por acoso sexual revela lo que le ha dicho Abascal: "Tú de ahí no te muevas"

El concejal de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, investigado por presunto acoso sexual a una asesora municipal, que pidió que la cesaran al no poder soportar el supuesto hostigamiento, ha revelado esta noche en el pleno lo que le ha dicho el presidente de su partido, Santiago Abascal. "Tú de ahí no te muevas", ha afirmado Pons que es lo que le ha pedido Abascal, que es, según este edil, el único que puede hacerle dimitir.

El edil de Vox ha insistido en que la víctima no lo ha denunciado en el juzgado. Ha recordado que su partido archivó la investigación que inició a instancias de la víctima. La resolución reconocía que el concejal había tenido un comportamiento inapropiado. "Entonces ya se le dijo que podía acudir a la justicia ordinaria. Y que yo sepa no lo ha hecho", ha insistido Pons.

Ha desvelado que ya ha declarado ante la comisión de investigación abierta por el ayuntamiento. Lo hizo acompañado de su abogado. Ha dicho que sus asesores jurídicos le han pedido que no avance nada. "Pero todo se irá sabiendo. Tengo aquí delante mi declaración. No voy a decir nada. Ya veremos cómo acaba todo esto", ha advertido en tono misterioso. También ha dicho que tiene guardados todos los wasaps que intercambió con la asesora.

"La presunción de inocencia no me la quita nadie", ha afirmado tras denunciar que ha sufrido "una campaña de linchamiento".

El concejal de Vox ha intervenido en el pleno tras preguntar la concejala del PSOE Isabel Moreno a la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, por el procedimiento que se está siguiendo. Los socialistas insisten en que la munícipe actuó tarde. La asesora pidió el cese en julio. Ya le trasladó a la alcaldesa los motivos. Esta ha insistido en que la presunta víctima le pidió confidencialidad y que respetara los tiempos que ella marcara para iniciar la investigación interna. "Desde el primer momento pusimos los servicios jurídicos municipales del ayuntamiento a su disposición", ha asegurado.

La alcaldesa ha insistido en que el expediente interno se está llevando a cabo con todo rigor y que nadie, ni siquiera ella, tiene acceso.

Moreno le ha vuelto a recriminar que le retirara las delegaciones al concejal de Vox cuando este diario reveló en exclusiva que su partido lo estaba investigando por presunto acoso sexual. Le ha reprochado que tardara cuatro meses en destituirlo y que luego, al publicar este diario que Vox lo estaba investigando, lo hiciera "de forma precipitada".

Redactando un protocolo de acoso sexual

Mientras, la concejala de Igualdad, Raquel Violero, también del PP, ha lamentado que el ayuntamiento no cuente con un protocolo concreto para actuar en casos de presunto acoso sexual. "Lo estamos redactando y lo tendremos este año", ha dicho. Ha afirmado que el actual protocolo de acoso laboral señala que se actuará cuando se presente una denuncia. En este caso, la víctima no ha presentado de momento una denuncia.