Lady Elizabeth School: Where Confidence Grows

Elegir colegio no es fácil. Queremos que nuestros hijos se sientan seguros, felices y motivados cada día, mientras reciben una educación que realmente los prepare para el futuro. En Lady Elizabeth School, hacen exactamente eso: acompañar a los alumnos de 2 a 18 años para que crezcan como personas y como estudiantes, siguiendo el sistema británico, con inglés como idioma principal y la posibilidad de aprender alemán y francés en secundaria.

Aquí, cada alumno tiene su propio ritmo y su propio camino. No creen en los moldes, sino en potenciar talentos, descubrir pasiones y crecer con confianza. Por eso su lema es “Where Confidence Grows”.

Descubre cómo trabajamos con cada alumno aquí.

Aprender idiomas… y vivirlos

Educación Británica en ambiente internacional en Lady Elizabeth School / .

Aprender inglés es solo el comienzo. Los alumnos también pueden estudiar alemán y francés, y lo hacen de manera práctica: proyectos, presentaciones, actividades y debates en clase, para que el idioma no sea solo teoría, sino parte de su vida diaria. En Lady Elizabeth School, los idiomas se convierten en herramientas para descubrir el mundo, no solo asignaturas.

Instalaciones pensadas para aprender y explorar

En el centro saben que los niños aprenden mejor cuando tienen espacios que inspiran curiosidad. Por eso cuentan con dos piscinas y natación como asignatura obligatoria, laboratorios de ciencia, salas de arte y música, tecnología de última generación, bibliotecas acogedoras y zonas deportivas de primer nivel. Todo está diseñado para que los alumnos experimenten, se equivoquen, prueben y disfruten mientras aprenden.

Cada niño es único

Lo que realmente les diferencia es que cada alumno tiene su propio camino. El equipo de profesores se preocupa por conocer a cada niño: sus intereses, sus fortalezas y también aquello en lo que necesita más apoyo. Aquí no hay “talla única”: hay acompañamiento y oportunidades para todos. Incluso equipos docentes y programas para alumnos con necesidades de educación especial.

El centro cuenta con zonas deportivas de primer nivel / .

"Mi hijo ha descubierto su pasión por la ciencia gracias al club de Crazy Science. Llega a casa motivado y con ideas de experimentos cada día", comenta una madre de un alumno de primaria.

Más allá del aula

Aprender no termina cuando suena el timbre. Los alumnos participan en clubs deportivos y artísticos, los programas internacionales de ISP (ILOS - Model United Nations, tedX o ISP Scientists), y experiencias de liderazgo como el Duke of Edinburgh Award. Todo esto les permite explorar intereses, desarrollar habilidades sociales y sentirse seguros para enfrentarse a nuevos desafíos.

"Gracias a los programas fuera del aula he aprendido a liderar y trabajar en equipo. Me siento más segura y lista para cualquier reto," comenta Martina López, alumna de 14 años.

Aprendizaje en inglés en Primaria / .

Sus alumnos obtienen orientación universitaria y excelentes resultados que les permiten acceder a universidades de prestigio en todo el mundo: en España y en el extranjero. Pero lo más importante es que salen de Lady Elizabeth School con confianza, autonomía y la capacidad de tomar decisiones sobre su futuro.

"Aquí no solo enseñan para pasar exámenes, enseñan para la vida," dice una madre de Lady Elizabeth School

Conoce cómo preparamos a nuestros alumnos para su futuro aquí.

¿En qué se diferencian?

Porque cada niño tiene su camino. No importa si tu hijo quiere destacar en ciencias, artes, deportes o idiomas: encontrará el espacio y el apoyo que necesita. Aquí no solo aprenden, crecen seguros de sí mismos y con curiosidad por el mundo.

"Lady Elizabeth School me ha ayudado a descubrir lo que me gusta y en qué soy bueno. No solo aprendo, sino que me siento capaz de todo," dice un alumno de secundaria de Lady Elizabeth School.

Ubicación

En Lady Elizabeth School, la educación es mucho más que adquirir conocimientos: es descubrir talentos, explorar el mundo y crecer con confianza. Con instalaciones excepcionales, programas personalizados, profesorado nativo y un enfoque global, cada alumno encuentra su camino y florece.

Ven a conocernos y comprueba por ti mismo aquí.