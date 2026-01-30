La ruta de senderismo más original de Alicante: atraviesa la montaña por un agujero y tendrás las mejores vistas del Mediterráneo

Entre las sierras más emblemáticas de la provincia de Alicante se encuentra la de Bèrnia, un imponente macizo calizo que se alza entre las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. Separando los términos de Benissa, Xaló, Calp, Callosa d’en Sarrià y Altea, esta sierra esconde uno de los rincones más sorprendentes para cualquier amante del senderismo: el Forat de Bèrnia. Este túnel natural atraviesa la montaña de norte a sur y se ha convertido en una ruta imprescindible para quienes buscan aventura, historia y paisajes espectaculares.

Ruta circular por la Sierra de Bèrnia

El recorrido circular que rodea la Sierra de Bèrnia es el sendero PR-CV 7, con una distancia aproximada de 9 km y una dificultad media. Aunque no es técnicamente compleja, exige una buena forma física y estar acostumbrado a caminar por terrenos de montaña. El itinerario permite disfrutar de una amplia variedad de paisajes, desde la cara norte, más verde y húmeda, hasta la cara sur, más árida y bañada por la luz del Mediterráneo. A lo largo del camino se suceden fuentes, antiguas construcciones militares, restos prehistóricos y, por supuesto, la espectacular travesía del Forat.

El Forat de Bèrnia

La ruta comienza en les Cases de Bèrnia, un caserío al que se puede llegar desde Benissa o Xaló, por carreteras rurales estrechas y con tránsito de ciclistas. El primer tramo discurre por la Font de Bèrnia, donde se enlaza con el sendero PR-CV 436, y desde allí comienza el ascenso por una senda con tramos empinados y zonas pedregosas. Pronto se alcanza la entrada norte del Forat de Bèrnia, una estrecha abertura en la roca que apenas deja pasar de pie, obligando al senderista a avanzar agachado durante unos 15 metros.

El túnel del Forat no causa sensación de claustrofobia, ya que su recorrido es corto y se ve la salida desde el inicio. Al atravesarlo, el contraste es inmediato: se pasa de un ambiente húmedo y sombrío a una apertura luminosa con unas de las vistas más espectaculares del litoral alicantino. Frente a ti se despliega la costa de Altea, el Parque Natural de Serra Gelada, la playa del Albir y, en el horizonte, Benidorm. A la derecha, asoman los picos del Puig Campana y el Ponoig. Es un lugar ideal para detenerse, descansar y contemplar el paisaje.

Ruta circular al Forat de Bèrnia: cruzar la montaña por un túnel con vistas al Mediterráneo / INFORMACIÓN

Pinturas rupestres de l’Ermita del Vicari

Desde la salida del Forat, el sendero bordea la cara sur de la sierra a unos 750 metros de altitud. A unos 500 metros se encuentra un desvío que lleva a las pinturas rupestres de l’Ermita del Vicari, con más de 5.000 años de antigüedad. Estas representaciones esquemáticas muestran figuras humanas, símbolos astrales y motivos relacionados con el agua. Aunque no son fáciles de ver a simple vista, hay paneles que guían la observación. Tras esta breve parada, el sendero continúa hacia el Fort de Bèrnia, uno de los puntos con mayor carga histórica de la ruta.

Fort de Bèrnia

El Fort de Bèrnia es una fortificación construida en 1562 por orden de Felipe II. Su objetivo era vigilar la costa ante posibles ataques otomanos. Hoy en día se conservan restos de su planta, el foso, los accesos y estructuras de habitaciones con arcos. Desde este punto parte también el sendero hacia el pico Bèrnia, el más alto de la sierra, con 1.126 metros, una opción adicional para los más intrépidos.

El descenso

La última parte de la ruta desciende desde el Fort hasta cerrar el círculo en les Cases de Bèrnia. Este tramo combina zonas pedregosas y laderas con grandes rocas, por lo que se recomienda precaución, especialmente si se va con niños. También se atraviesan zonas estrechas junto a precipicios, donde es conveniente extremar la atención. A pesar de ello, el trazado no presenta grandes dificultades técnicas si se lleva calzado adecuado y se va bien preparado.