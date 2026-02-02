Es uno de los pueblos más caros de Alicante para comprar una casa pero en el que más baja el alquiler: el curioso caso de Benitatxell

El último informe sobre el precio de la vivienda de alquiler de Idealista deja algunos datos curiosos. En primer lugar hay que analizar que en el mes de enero de 2026 el precio asciende a 15 metros cuadrados de media en España, lo que supone un aumento del 1,7 % con respecto al mes anterior, y un 8,1 % más con respecto al año anterior.

Si analizamos los datos de la provincia de Alicante vemos que el precio medio del alquiler este pasado mes de enero es de 12,2 euros, bastante por debajo de la media nacional. Pese a todo, esto supone un incremento del 1,4 % con respecto al mes de noviembre y un 11,1 % si lo comparamos con el mismo mes del año anterior.

Los municipios más caros para alquilar un piso en la provincia de Alicante, según el precio del metro cuadrado son:

Benidorm: 16,4 euros

Finestrat: 16 euros

L’Alfàs del Pi: 15,1 euros

Cala de Villajoyosa: 14,4 euros

Calp: 14 euros

Xàbia: 13,4 euros

El Campello: 13 euros

Alicante: 12,8 euros

Altea: 12,7 euros

Moraira: 12,7 euros

Una vista de Benitatxell y de sus urbanizaciones al borde de los acantilados. / David Revenga

En el lado contrario de la tabla nos encontramos con que los más económicos son:

Alcoy: 7,4 euros

Elda: 7,8 euros

Elche: 9,2 euros

San Vicente del Raspeig: 10 euros

La Nucía: 10,4 euros

Mutxamel: 10,5 euros

Guardamar del Segura: 10,6 euros

Benitatxell: 11,1 euros

Santa Pola: 11,2 euros

Orihuela: 11,5 euros

Gran Alacant: 11,7 euros

Benitatxell: caro para comprar, barato para alquilar

El caso del pueblo de Benitatxell es el que más nos ha llamado la atención. Este pequeño municipio de la Marina Alta siempre aparece en el listado de los más caros para adquirir una vivienda. De hecho, en el último informe de idealista sobre el precio del metro cuadrado aparece como la novena localidad más cara para comprar de la provincia de Alicante, en la que se paga a 3.340 euros.

En la actualidad, si consultamos la web de Idealista podemos ver que hay a la venta chalets por casi 5 millones de euros y decenas que cuestan más de un millón de euros.

Por contra, el último informe del portal inmobiliario sobre el precio del alquiler en nuestro país, Benitatxell aparece entre los más económicos, y no sólo eso: es en el que más ha bajado el precio en el último año.

Una imagen de la Cova del Arcs, en cala Moraig (Benitatxell). / Carmen Tomàs

Sólo dos localidades han bajado el precio del alquiler en el último año: Benitatxell (-2,8 %) y La Nucia (-02 %). En la actualidad, en Benitatxell se paga a 11,1 euros el metro cuadrado pese a que las viviendas a la venta cuestan varios millones.

Si consultamos la misma web vemos que el precio de un estudio de 44 metros cuadrados en Benitaxell es de 650 euros, mientras que un piso de dos habitaciones con vistas al mar y urbanización con piscina está a 690 euros mensuales. Si lo que prefieres son vistas a la montaña también se alquila un pequeño piso con terraza y piscina por 695 euros.