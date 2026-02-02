La marina de la Fontana de Xàbia inicia obras de 2,1 millones y reducirá de 151 a 94 los amarres, que serán para barcas de más eslora
El Consell ha renovado 15 años más la concesión, la segunda que se amplía en Xàbia tras la del club náutico
La empresa se compromete a hacer el puerto más accesible, abastecerlo de agua de una desaladora propia e implantar la energía fotovoltaica
Otra concesión náutica renovada. Si hace unas semanas se anunció que el Consell le había ampliado la concesión al club náutico de Xàbia hasta 2053, ahora es la empresa Marina Nou Fontana la que se gana 15 años más de explotar la marina de la Fontana, en el núcleo urbano de la playa del Arenal. A cambio, la mercantil lleva a cabo unas obras de modernización que suben a 2,1 millones de euros. Ya las ha iniciado. No se amplían amarres. Al contrario. Se reducen de los 151 actuales a 94. Este puerto deportivo pierde 57 amarres. Pero, eso sí, los renovados atraques serán para embarcaciones de más eslora. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha visitado hoy las obras y ha precisado que la normativa obliga a que los amarres sean para barcas de recreo pelín más grandes. "Los amarres se adaptan a la normativa de navegación", ha aseverado.
El conseller ha insistido en que las obras mejoran la accesibilidad de esta marina interior del canal de la Fontana. Ha anunciado que el puerto será más eficiente: se abastecerá de agua de una desaladora propia, se implantará la energía fotovoltaica y se construirán nuevos pantalanes con un hormigón innovador que ha desarrollado la universidad Politècnica de València. "Es una modernización integral", ha subrayado.
Estas obras estarán terminadas en mayo. Pero quedará pendiente reforzar el espigón de la bocana del canal de al Fontana. Esos trabajos se desarrollarán en el muelle que está en la margen del Parador de Turismo. Se iniciarán tras el verano.
La alcaldesa, Rosa Cardona, ha destacado que las obras son "innovadoras" y se garantiza "una durabilidad de 500 años".
"Aparcamiento 100 % público"
El conseller también se ha referido al aparcamiento para 123 coches que construirá en el puerto el club náutico de Xàbia. Es una de las obras comprometidas en la renovación de la concesión. Ha asegurado que será "100 % público" y que el titular será la Generalitat. "Va a estar perfectamente integrado en el núcleo urbano", ha sentenciado.
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Estos son los mejores restaurantes de Alicante para comer pescado y marisco según National Geographic
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear