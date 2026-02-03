Calp conmemora un siglo de historia con el programa “100 años de turismo en Calpe”

La Concejalía de Turismo ultima los preparativos del programa “100 años de Turismo en Calpe”, una iniciativa que pretende reconocer la profunda vinculación del municipio con la actividad turística y su evolución a lo largo del último siglo. El origen de la efeméride se sitúa en las visitas a Calp de un grupo de intelectuales y artistas durante el primer tercio del siglo XX, entre ellos Óscar Esplá, Gabriel Miró, Germán Bernácer o Emilio Varela.

Punto de partida

Aunque el tren Alicante-Calp ya funcionaba en 1915 y existen referencias a fondas en el municipio en esas fechas, el Paradero de Ifac no abriría hasta 1935. A ello se suma la obra teatral "Ifach", una comedia en tres actos ambientada en Calp que Azorín escribió entre 1926 y 1930. Todos estos hitos ha llevado a la Concejalía de Turismo a fijar 1926 como punto de partida del centenario.

Entre las primeras actividades programadas destaca la conferencia del profesor asociado de la Universidad de Alicante Antonio Michavila sobre la comedia“Ifach”de Azorín, que se celebrará el 17 de marzo en Casa Nova.

Además, se trabaja en la incorporación de Calp al Museo del Turismo Virtual, un espacio digital dedicado a explorar el turismo como fenómeno cultural, social y económico, orientado a preservar y difundir su memoria a través de colecciones y archivos digitales.

Exposición de fotografías históricas

El programa incluye también una exposición de fotografías y documentos que recorrerá la historia de la promoción turística de Calp, los primeros visitantes y los establecimientos pioneros en su alojamiento. La conmemoración se completará con unas jornadas de debate sobre estos 100 años de turismo, con una vertiente académica y la participación de responsables políticos del área en distintas etapas.

La celebración persigue rendir homenaje a la trayectoria turística del municipio y a las personas que han contribuido a su desarrollo, al tiempo que abre un espacio de reflexión sobre los retos actuales y futuros de Calp como destino.

Rumbo colectivo

El concejal de Turismo, Marco Bittner, ha señalado que “un pueblo que no conoce su historia está condenado a improvisar su destino. En Calp es hora de que elijamos entre todos honrar nuestras raíces para proyectar un futuro sólido, sostenible y lleno de vida”.

El edil ha indicado que esta serie de eventos pretende ser una “reflexión en pleno siglo XXI para que, tras 100 años de turismo, la ciudadanía vea que el rumbo de Calp siempre ha estado marcado por decisiones colectivas. El tipo de pueblo que queremos ser dependerá también de un impulso que tomemos entre todos”.