Varios vecinos son evacuados por un incendio en una vivienda de Dénia
El fuego en un piso de la Explanada Cervantes obliga a confinar a los residentes de un edificio de nueve alturas
Un incendio en una vivienda de la Explanada Cervantes de Dénia ha obligado este sábado a confinar a los vecinos de un edificio de nueve alturas y a evacuar a tres personas, después de que el fuego generara una intensa humareda que se propagó por el inmueble.
El incendio, por el que fue avisado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante a las 13:57 horas, se declaró en un piso de la segunda planta y, debido a la gran cantidad de humo, los efectivos desplazados optaron inicialmente por confinar a los residentes en sus viviendas hasta poder habilitar una vía de evacuación segura.
Una vez controlada la situación, tres personas fueron evacuadas del edificio y atendidas por los servicios sanitarios por una posible intoxicación por inhalación de humo, aunque no se registraron heridos de gravedad.
En la intervención participaron una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera del parque de bomberos de Dénia, con un sargento, un cabo y cinco bomberos. Además, se incorporó una bomba urbana pesada del parque de Oliva, conforme al protocolo de actuación en zonas limítrofes.
El incendio quedó extinguido a las 15:21 horas. La intervención sigue para realizar labores de ventilación y revisión del edificio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear
- La víctima del accidente ciclista de Calp era un guipuzcoano que pasaba periodos de vacaciones en la zona