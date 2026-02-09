La víctima del presunto acoso sexual presenta la denuncia contra el portavoz de Vox en Xàbia

La mujer que tuvo que renunciar a su trabajo como asesora municipal del grupo de Vox en Xàbia al no poder suportar el trato degradante y el supuesto acoso sexual del portavoz de este partido, José Marcos Pons, ya ha iniciado el procedimiento penal. Lo confirmó cuando acudió junto a su abogado a dar testimonio en la comisión de investigación abierta por la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP. La víctima pidió que se archivara esa investigación mientras se resolvía la denuncia por acoso sexual. Ya ha trasladado los hechos a la Guardia Civil y está perfilando junto a su letrado la denuncia que presentará en el juzgado contra el portavoz de Vox en Xàbia.

El concejal de Vox desveló en el último pleno que él también había acudido a declarar ante esa comisión municipal de investigación. Dijo que no tenía conocimiento todavía de que la víctima lo hubiera denunciado y aseguró que el presidente de su partido, Santiago Abascal, le había dicho "textualmente": "Tú de ahí no te muevas".

Levante-EMV publicó en exclusiva que el comité de garantías de Vox había abierto una investigación a su concejal en Xàbia tras denunciar internamente la asesora municipal que la había acosado sexualmente y la había tratado de forma denigrante y ofensiva. La trabajadora pidió a la alcaldesa el pasado mes de julio que la cesara dado que no podía soportar más el trato humillante de José Marcos Pons hacia ella. La alcaldesa ha insitido, cuando el PSOE le ha recriminado que no hubiera incoado en ese mismo momento una investigación interna, en que la víctima le pidió máxima confidencialidad y que respetara que fuera ella la que meditara lo que quería hacer.

Vox cerró la investigación sin tomar medidas disciplinarias contra su concejal en Xàbia. Lo amonestó y le exigió que cambiara su conductta, dado que había sido "inapropiada".

Mientras, la víctima temía pasar por un proceso de revictimización y volver a revivir el sufrimiento y el trauma por el presunto acoso y el trato denigrante. De ahí que durante estos meses haya recuperado fuerzas hasta decidirse a iniciar el procedimiento penal.

La alcaldesa destituyó al portavoz de Vox (le retiró la segunda tenencia de alcaldía y las concejalías de Turismo y Ciclo Hídrico) al trascender el presunto acoso sexual. José Marcos Pons anunció que haría una oposición de colmillo contra el PP y CPJ, que ahora gobiernan en minoría.