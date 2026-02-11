El parque natural de Alicante que combina mar y montaña y uno de los más importantes para practicar el birdwatching

Ver aves en libertad, disfrutar de sus costumbres y de su vuelo es una actividad que mucha gente disfruta. Es el conocido como birdwatching o el arte de avistar aves, generalmente con prismáticos y guías especializadas, sin interferir en su comportamiento.

En los últimos años se ha convertido en una práctica cada vez más popular en España, especialmente en espacios naturales protegidos, ya que combina turismo (ornitológico) sostenible, educación ambiental y contacto directo con la naturaleza. Uno de los enclaves más destacados de la Comunidad Valenciana para practicar birdwatching es el Parque Natural del Montgó, situado entre Dénia y Xàbia.

Parque Natural del Montgó

El Montgó es un macizo montañoso litoral que alcanza los 753 metros de altura y que destaca por su enorme biodiversidad, fruto de su particular orografía, su cercanía al mar y la variedad de hábitats que alberga. En apenas unos kilómetros se pasa de zonas de acantilado marino a bosques mediterráneos, matorral, roquedos y antiguos bancales agrícolas, lo que lo convierte en un espacio privilegiado para la observación de aves durante todo el año.

Un Halcón Peregrino y su nido en la roca / INFORMACIÓN

Birdwatching en el Montgó

Practicar birdwatching o birding en el Montgó es relativamente sencillo y accesible. Existen numerosos senderos señalizados, como la ruta de la Cova de l’Aigua o el Camí de la Colònia, desde los que se pueden observar distintas especies sin necesidad de adentrarse en zonas sensibles.

Entre las aves más representativas del parque se encuentran rapaces como el halcón peregrino, el águila culebrera o el cernícalo vulgar, el carbonero común o la curruca cabecinegra. Durante los pasos migratorios también es posible avistar especies en tránsito, aprovechando la posición estratégica del Montgó como punto de referencia en la costa.

Para practicar birdwatching de forma responsable en el Montgó es fundamental respetar las normas del parque, no salirse de los senderos autorizados, evitar ruidos innecesarios y no aproximarse a nidos o zonas de cría. El uso de prismáticos, una cámara con zoom y guías de identificación resulta suficiente para disfrutar de la experiencia sin causar impacto.

Pero no sólo aves podremos ver en este parque, en el Montgó también habitan tejores, jabalís, zorros o la gineta común.