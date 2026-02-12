Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
Era de Gata y lo trasladaron en helicóptero a la Fe de Valencia, donde llegó en estado crítico
El trabajador de 27 años que sufrió este lunes un grave accidente laboral en Dénia no ha podido superar las críticas lesiones y ha fallecido en el hospital la Fe de València, a donde lo trasladaron en el helicóptero medicalizado. El joven era de Gata, cuyos vecinos están consternados. Era un gran aficionado al deporte y un joven muy apreciado en el municipio.
El equipo médico del SAMU logró recuperarle las constantes vitales, pero se hallaba en estado crítico. Estaba trabajando junto a otro compañero en una canasta de un camión grúa en una urbanización de Dénia. Estaba cambiando una canaleta cuando recibió una descarga eléctrica de una línea eléctrica de alta tensión. Se precipitó desde varios metros de altura. Sufrió graves quemaduras por electrocución y politraumatismo
Un duro golpe para Gata
Acudieron patrullas de la Policía Local de Dénia y de la Policía Nacional, así como una ambulancia del SAMU. El equipo médico le realizó maniobras de ranimación cardiopulmonar avanzada. Logró recuperarle el pulso. Lo trasladaron en el helicóptero medicalizado a la Fe. Pero estaba en estado crítico y, finalmente, ha fallecido. Es un durísimo golpe para Gata. Había esperanza de que un chaval tan joven y deportista pudiera salir adelante, pero las lesiones eran de extrema gravedad.
- Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
- La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
- Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La captura de un tiburón blanco de dos metros en Xàbia confirma su presencia en aguas del Mediterráneo
- El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear