Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia

Era de Gata y lo trasladaron en helicóptero a la Fe de Valencia, donde llegó en estado crítico

Imagen de archivo del helicóptero medicalizado

Imagen de archivo del helicóptero medicalizado / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

El trabajador de 27 años que sufrió este lunes un grave accidente laboral en Dénia no ha podido superar las críticas lesiones y ha fallecido en el hospital la Fe de València, a donde lo trasladaron en el helicóptero medicalizado. El joven era de Gata, cuyos vecinos están consternados. Era un gran aficionado al deporte y un joven muy apreciado en el municipio.

El equipo médico del SAMU logró recuperarle las constantes vitales, pero se hallaba en estado crítico. Estaba trabajando junto a otro compañero en una canasta de un camión grúa en una urbanización de Dénia. Estaba cambiando una canaleta cuando recibió una descarga eléctrica de una línea eléctrica de alta tensión. Se precipitó desde varios metros de altura. Sufrió graves quemaduras por electrocución y politraumatismo

Un duro golpe para Gata

Acudieron patrullas de la Policía Local de Dénia y de la Policía Nacional, así como una ambulancia del SAMU. El equipo médico le realizó maniobras de ranimación cardiopulmonar avanzada. Logró recuperarle el pulso. Lo trasladaron en el helicóptero medicalizado a la Fe. Pero estaba en estado crítico y, finalmente, ha fallecido. Es un durísimo golpe para Gata. Había esperanza de que un chaval tan joven y deportista pudiera salir adelante, pero las lesiones eran de extrema gravedad.

