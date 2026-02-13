Tragedia en Xàbia: "Gerson bajó a sus dos niños, luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió asfixiado por el humo"

Rotos de dolor. Los vecinos de la finca de Jávea Park, en el Arenal de Xàbia, donde en la tarde de este jueves se desató un pavoroso incendio, siguen en estado de shock. Han pasado la noche realojados en el hotel Villa Naranjos. "Sí, yo escuché a alguien que iba tocando las puertas y avisando. Luego, cuando me rescataron los bomberos, supe que era uno de los fallecidos que intentaba ayudar", ha explicado Mabel. Fue una de las vecinas confinadas. "Fue horroroso. Escuchaba estallar cristales y cosas que crujían. Finalmente, los bomberos reventaron su puerta y la rescataron. "Ya no había llama y me sacaron con toda seguridad. Creo que estuvo unas dos horas confinada en casa. No he podido dormir en toda la noche".

Los fallecidos son Arantza, de 70 años, propietaria del piso en el que comenzó el fuego (una vivienda de 35 metros cuadrados) y Gerson, el vecino colombiano de 42 años que murió atrapado por el pasillo en un rellano cuando iba de puerta en puerta alertando del fuego. "Gerson vive aquí con su esposa y sus dos niños. Ella estaba en el trabajo. Cuando comenzó el fuego, Herson bajó a la calle a sus hijos y los puso a salvo. Luego volvió a entrar para ayudar e intentar salvar a gente. Quedó atrapado y se asfixió con el humo", ha relatado otro vecino.

Los bomberos lo sacaron e intentaron reanimarlo. Los servicios de emergencia prosiguieron luego con las maniobras de reanimación. Pero no respondió. Llevaba unos 7 años residiendo con su familia en Xàbia. En la misma finca de Jávea Park viven familiares suyos. Están destrozados. Han empezado a recaudar dinero para repatriar el cadáver a Colombia. "Era noble, trabajador y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás", destacan sus familiares.

Mientras, Arantza pasaba largas temporadas en Xàbia. El apartamento ha quedado totalmente destruido por el fuego.

Los bomberos también rescataron a otro vecino de 58 años que había inhalado mucho humo. No llegó a perder el conocimiento. Permanece ingresado en el hospital de Dénia.

El día después es muy complicado para todos. Los desalojados, unos 40, han pasado la noche en el hotel Villa Naranjos, también situado en el Arenal de Xàbia. El ayuntamiento los realojó en este hotel y desplazó a sus psicólogos de Servicios Sociales para que atendieran a los vecinos. Los psicólogos de la Cruz Roja también están prestándoles apoyo emocional.

La alcaldesa atiende a los vecinos desalojados / A. P. F.

No hay daños estructurales

Mientras, esta mañana, a las 9 horas, han acudido a la finca (son 35 pisos) los técnicos municipales. No hay daños estructurales. La planta segunda, que es la del piso en el que comenzó el fuego, no se podrá habitar hasta que no se hagan importantes obras. Los vecinos sí podrán ir volviendo a los pisos de las otras plantas (el edificio tiene seis alturas). Eso sí, primero hay que hacer trabajos de limpieza y alguna reparación. La alcaldesa, Rosa Cardona, el intendente de la Policía Local, José Antonio Monfort, y los técnicos y psicólogos municipales se han reunido esta mañana con los desalojados en el hotel Villa Naranjos. Les están explicando que ponen a su disposición los servicios municipales para que les ayuden a tramitar seguros y ayudas.

Esta mañana también los especialistas de incendios de la Guardia Civil están revisando el piso en el que comenzó el fuego. Investigan las causas del incendio.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento ha convocado este mediodía un minuto de silencio por las víctimas de esta tragedia. Además, la alcaldesa ha decretado día de luto.