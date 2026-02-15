Calp, obligada a "mover" su último gran aparcamiento: está en zona inundable

El aparcamiento de la Senieta, el último gran parking público abierto en Calp y que tiene capacidad para 200 coches, está en el aire. Bueno, en el aire no exactamente. Lo que está es en zona inundable, "atrapado" entre dos barrancos, el del Pou Roig y el del Quisi (se unen un poco más adelante en el encauzamiento urbano de la calle La Niña y desembocan en la playa del Arenal). Con los barrancos no se juega.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, preguntó ayer en el pleno a la alcaldesa y concejala de Urbanismo, Ana Sala, sobre las posibles soluciones para cumplir la exigencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de sacar este aparcamiento de la zona inundable. Se abrió no hace tanto, cuando se terminó de construir el nuevo puente sobre el barranco del Pou Roig que conecta la avenida del País Valencià (la de la zona deportiva) con la avenida Rumania, donde se están levantando varias torres de apartamentos. Mientras, en junio del pasado año, se abrió la otra avenida que pasa junto a este aparcamiento, la de Felipe VI.

Estas avenidas han descongestionado los viales de Ejércitos Españoles y Diputación. Estaban dibujados en el PGOU de Calp, aprobado en 1989, pero la planificación urbana va poco a poco y la realidad y el actual furor urbanísico la atropellan. Las inundaciones (las de octubre de 2009 en Calp ya fueron catastróficas) hay que tomárselas muy en serio.

Multas coercitivas

La alcaldesa reveló en el pleno que la CHJ le está imponiendo al ayuntamiento "multas coercitivas" por este aparcamiento situado en zona inundable. "Nos dice que está en zona de flujo preferente" de los barrancos. Avanzó que están estudiando alternativas para "mover" el parking.

Calp, como los otros pueblos del litoral de la Marina Alta, ha crecido sobre arenas movedizas (zonas inundables). Ahora, en tiempos de emergencia climática, ya no se puede mirar para otro lado. Este aparcamiento está "abrazado" por dos barrancos y situado en una partida llamada Senieta (un topónimo que alude claramente al agua). Por otra parte, es un parking disuasorio que evita que los coches se metan en el centro urbano y que palia la falta de estacionamiento que hay en el municipio.