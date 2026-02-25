Sólo hay dos gimnasios como este en España y uno está en Calp: exterior, con pesas de carga variable, con una app para seguir tu evolución y gratuito

Solo hay uno igual en España y está en Barcelona. Los amantes de la gimnasia de Calp están de enhorabuena, ya que tendrán un innovador gimnasio exterior con pesas de carga variable.

El Ayuntamiento de Calp ha informado que este gimnasio se está montando en las instalaciones deportivas municipales, junto a la Pista Azul (Pista Blava), en la fachada sur orientada hacia la avenida del País Valencià. El nuevo espacio deportivo, concebido para el entrenamiento al aire libre de personas de diferentes edades y capacidades físicas, estará equipado con máquinas profesionales de musculación con peso ajustable:

prensa de pecho

jalón para espalda

prensa de piernas

prensa de hombros

remo horizontal

estación de cross training de tres zonas

estación de dominadas, entre otros elementos.

Todo el equipamiento está diseñado y certificado para su instalación en exterior, con carcasas protectoras que cubren las partes móviles y sistemas de seguridad que evitan atrapamientos y actos vandálicos.

Montaje en la fase final

Los trabajos de montaje se encuentran ya en su fase final y, una vez completada la instalación, el área deberá superar la correspondiente certificación de seguridad según la norma UNE-EN 16630 de equipamientos de fitness al aire libre. La previsión municipal es que el gimnasio pueda abrirse al público durante la primera semana de marzo, siempre que concluyan los trámites técnicos y administrativos previstos en el contrato.

Aplicación móvil

Además del equipamiento mecánico, el proyecto que cuenta con una inversión de 125.719 euros, incorpora una dimensión tecnológica. Todas las máquinas estarán conectadas a una aplicación móvil accesible mediante un código QR instalado en los paneles informativos del recinto. A través de esta app, los usuarios podrán consultar vídeos demostrativos de los ejercicios, seguir planes de entrenamiento de distintos niveles y objetivos (puesta en forma, pérdida de peso, fortalecimiento general, trabajo activo para mayores) y guardar el registro de sus sesiones para planificar sus rutinas de manera personalizada.

Noticias relacionadas

El gimnasio exterior de la Pista Azul se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Calp para fomentar hábitos de vida saludables y ampliar la oferta deportiva municipal con instalaciones más modernas, accesibles y gratuitas, que permitan a la ciudadanía practicar ejercicio físico al aire libre durante todo el año.