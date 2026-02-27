Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída

Se ha ido al suelo cuando pedaleaba por la carretera rompepiernas de Benissa a Xaló

Imagen de archivo de unos ciclistas ascendiendo por la avenida de Benissa

Imagen de archivo de unos ciclistas ascendiendo por la avenida de Benissa / A. P. F.

Alfons Padilla

Un ciclista de 65 años ha fallecido esta mañana en la carretera de Benissa a Xaló, la CV-750. Este tramo, el del Camí Vell de Xaló, que pasa por la partida del Collao, es rompepiernas y de sube y baja. El ciclista ha sufrido una caída. El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso a las 11.10 horas.

No ha respondido

El deportista estaba grave y de ahí que el CICU haya enviado un equipo médico del SAMU. El facultativo y los sanitarios le han realizado maniobras de RCP (Reanimación cardiopulmonar) y otras técnicas de estabilización. Han intentado recuperarle las constantes vitales. Pero el ciclista no ha respondido. El médico ha confirmado su fallecimiento.

TEMAS

