Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA menoresCámara de ComercioViolaciones provinciaCambios VPPLinces provinciaEE.UU e Israel atacan Irán
instagramlinkedin

Incendio

Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos un menor de 3 años, y varios desalojados por un incendio en Dénia

El fuego se ha iniciado en una vivienda del primer piso, al parecer a causa de un aparato eléctrico, en una finca de cuatro alturas

Los bomberos han sacado al vecino del cuarto y a dos perros y dos gatos

Todos los intoxicados por humo están fuera de peligro

Un incendio en un piso en Dénia deja dos heridos y varios vecinos desalojados

Un incendio en un piso en Dénia deja dos heridos y varios vecinos desalojados

Un incendio en un piso en Dénia deja dos heridos y varios vecinos desalojados / INFORMACIÓN

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Un incendio declarado en un edificio de la céntrica calle Pare Pere de Dénia ha generado una gran alarma entre los vecinos del barrio. El fuego se ha iniciado en una vivienda del primer piso, al parecer a causa de un aparato eléctrico (un calefactor), en una finca de cuatro alturas. Las llamas han provocado una intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la zona.

En el interior del inmueble se encontraba una familiia en el momento en que ha comenzado el fuego. La madre, de 41 años, y su hijo, de 3 años, han lograron salir por sus propios medios, mientras que el padre y el perro han tenido que ser evacuados a través del patio de luces. Todos han sido atendidos por inhalación de humo, siendo tres de los cinco intoxicados. El niño habría sido el que ha descubierto el fuego y quien ha alertado a su madre. Los varones intoxicados tienen 21, 38 y 62 años. Todos han sido trasladados al hospital. Están, eso sí, fuera de peligro.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, que trabajan para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague al resto del edificio. Asimismo, los servicios de emergencia han desalojado de forma preventiva a todos los vecinos del inmueble. Han acudido dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional y varias ambulancias, dos de ellas SAMU.

Los bomberos han sacado al vecino del cuarto piso y a dos perros y dos gatos. Han entrado en la finca con una escalera de ganchos o de asalto, dado que la calle Pare Pere es estrecha y no podía acceder la autoescalera. En principio, se había movilizado también a los bomberos de Oliva. Se les ha desactivado dado que los de Dénia y Benissa habían logrado ya controlar las llamas y sacar al vecino que estaba confinado en el cuarto piso.

Noticias relacionadas

El fuego ha destruido por completo el primer piso. Esta tarde se llevará a cabo una inspección. No obstante, ya se sabe que el segundo piso, el tercero y el cuarto también han sufrido daños por el humo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  3. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  4. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  5. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  6. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  7. La captura de un tiburón blanco de dos metros en Xàbia confirma su presencia en aguas del Mediterráneo
  8. El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear

La Guardia Civil forma a más de 1.300 estudiantes de la provincia de Alicante en el uso de las nuevas tecnologías

La Guardia Civil forma a más de 1.300 estudiantes de la provincia de Alicante en el uso de las nuevas tecnologías

Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos un menor de 3 años, y varios desalojados por un incendio en Dénia

Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos un menor de 3 años, y varios desalojados por un incendio en Dénia

Viento, calima, barro y precipitaciones generalizadas: así va impactar una nueva dana en Alicante

Las violaciones se disparan un 23,5% en la provincia de Alicante, con 273 casos en 2025

Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante

Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante

Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída

Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída

La Policía Nacional detiene a seis personas en Vila-Real y a otra en Dénia por trata de seres humanos

La Policía Nacional detiene a seis personas en Vila-Real y a otra en Dénia por trata de seres humanos

Tráfico complicado en Alicante: retenciones en la A-70 y dos accidentes en la zona de La Mata y Santa Faz

Tráfico complicado en Alicante: retenciones en la A-70 y dos accidentes en la zona de La Mata y Santa Faz
Tracking Pixel Contents