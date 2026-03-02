Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos un menor de 3 años, y varios desalojados por un incendio en Dénia

Un incendio declarado en un edificio de la céntrica calle Pare Pere de Dénia ha generado una gran alarma entre los vecinos del barrio. El fuego se ha iniciado en una vivienda del primer piso, al parecer a causa de un aparato eléctrico (un calefactor), en una finca de cuatro alturas. Las llamas han provocado una intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la zona.

En el interior del inmueble se encontraba una familiia en el momento en que ha comenzado el fuego. La madre, de 41 años, y su hijo, de 3 años, han lograron salir por sus propios medios, mientras que el padre y el perro han tenido que ser evacuados a través del patio de luces. Todos han sido atendidos por inhalación de humo, siendo tres de los cinco intoxicados. El niño habría sido el que ha descubierto el fuego y quien ha alertado a su madre. Los varones intoxicados tienen 21, 38 y 62 años. Todos han sido trasladados al hospital. Están, eso sí, fuera de peligro.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, que trabajan para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague al resto del edificio. Asimismo, los servicios de emergencia han desalojado de forma preventiva a todos los vecinos del inmueble. Han acudido dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional y varias ambulancias, dos de ellas SAMU.

Los bomberos han sacado al vecino del cuarto piso y a dos perros y dos gatos. Han entrado en la finca con una escalera de ganchos o de asalto, dado que la calle Pare Pere es estrecha y no podía acceder la autoescalera. En principio, se había movilizado también a los bomberos de Oliva. Se les ha desactivado dado que los de Dénia y Benissa habían logrado ya controlar las llamas y sacar al vecino que estaba confinado en el cuarto piso.

El fuego ha destruido por completo el primer piso. Esta tarde se llevará a cabo una inspección. No obstante, ya se sabe que el segundo piso, el tercero y el cuarto también han sufrido daños por el humo.