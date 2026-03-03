El Euromillones deja más de 147.000 euros en Alicante: la suerte vuelve a sonreír en Moraira

El sorteo del Euromillones de este martes 3 de marzo ha vuelto a repartir suerte en la provincia de Alicante. Uno de los cuatro boletos premiados en España de segunda categoría (5 números + 1 estrella) ha sido validado en Moraira, con un premio de 147.207,14 euros.

El boleto fue sellado en la Administración nº 1 de Moraira, conocida como El Fortí, situada en el Edificio Benidorm L-4 (Carretera Moraira-Calpe).

No es la primera vez que este establecimiento reparte fortuna. De hecho, el pasado mes de diciembre ya fue protagonista al distribuir 21 millones de euros con el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025, convirtiéndose en uno de los puntos más celebrados de la comarca.

Uno de los grandes premios del sorteo

En esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas) en toda Europa, por lo que el bote seguirá creciendo.

Sí hubo cuatro acertantes en España de segunda categoría, cada uno premiado con 147.207,14 euros, entre ellos el boleto validado en Moraira.

Combinación ganadora del Euromillones hoy

Los números premiados en el sorteo del 3 de marzo han sido: 06 - 07 - 24 - 34 - 50.

Estrellas: 05 y 07

El código ganador de El Millón ha sido: ZHJ35101

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.