Lo que hace Calp con ocho millones de remanente: inversión en ayudas, turismo, playas y urbanizaciones

Calp invertirá el dinero sobrante del remanente de Tesorería en 130 intervenciones tanto de ayuda social como a la instalación de lavapiés en playas o ayudas a la reducción del IBI, entre otras. El ayuntamiento destinará un total de 8,15 millones de euros de la liquidación del presupuesto de 2025 a más de un centenar de esos proyectos, una iniciativa que salió adelante en el pleno municipal con los votos del gobierno local formado por Somos Calpe, PSPV y Compromís.

Entre las actuaciones previstas destacan 1 millón de euros para la nueva Oficina de Turismo del Casco Antiguo y 910.000 euros para la adquisición de los locales de Galerías Oltra, que tienen calificación dotacional. También se reservan 600.000 euros para el asfaltado de urbanizaciones y 500.000 euros para actuaciones en el barranco de Pou Roig.

En materia deportiva, el consistorio invertirá 623.592 euros en el cerramiento perimetral del complejo deportivo municipal, además de 36.057 euros para sustituir asientos en el pabellón Domingo Crespo y en el campo de fútbol, y 87.962 euros para reparar y adecuar pistas deportivas exteriores.

Mejoras urbanas y lavapiés

El remanente también financiará mejoras urbanas como 180.000 euros para la reposición y acondicionamiento del parque Arco Iris, 150.000 euros para renovar el alumbrado del casco antiguo o 90.000 euros para obras en la oficina de turismo del casco histórico, además de 45.000 euros para acciones de dinamización del casco antiguo.

Entre los proyectos incluidos figuran además 400.000 euros para instalar lavapiés en la playa de la Fossa y 363.000 euros para el alumbrado eléctrico en las urbanizaciones Empedrola, Casanova y Garduix.

De nuevo el bono comercio

El plan de inversiones también contempla medidas económicas y sociales como 250.000 euros para reeditar el Bono Comercio, 286.279 euros para el Plan de Empleo, 110.000 euros para ayudas al transporte de estudiantes y 67.000 euros para ayudas destinadas a reducir el IBI de la vivienda habitual.

Asimismo, se destinarán 150.000 euros a la sustitución de luminarias en farolas solares, 179.000 euros a actuaciones puntuales de pavimentación y asfaltado, y 204.164 euros al arrendamiento de alumbrado ornamental extraordinario.

La alcaldesa de Calpe, Ana Sala, explicó que el Ayuntamiento podría invertir incluso más fondos gracias a su situación económica. “Podemos invertir hasta 20 millones porque cumplimos con el plan económico financiero y las reglas fiscales, pero hemos sido prudentes y hemos intentado atender las necesidades de todos los departamentos”, señaló.

Críticas de la oposición

El debate en el pleno generó críticas por parte de la oposición. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, cuestionó algunas partidas y afirmó que “no todas las actuaciones son inversiones, también hay gastos”. Por su parte, el concejal del Partido Popular Miguel Crespo criticó que se trate de “gastos discrecionales” y reclamó más transparencia en el uso del dinero público.

Desde el gobierno local, el portavoz socialista Guillermo Sendra defendió que disponer de más de ocho millones de remanente es consecuencia de una gestión económica responsable, mientras que el portavoz del ejecutivo Ximo Perles defendió que el ahorro generado en licitaciones públicas no puede considerarse una mala gestión.

La portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchán, también reprochó a la oposición la falta de propuestas alternativas y pidió un debate más constructivo sobre las inversiones previstas para el municipio.