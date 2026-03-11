Heridos un joven de 17 años en un accidente en Dénia y un hombre de 42 en otro siniestro en la N-332

Un joven de 17 años y un hombre de 42 han resultado heridos este miércoles en dos accidentes distintos. El primero que involucra al joven ha ocurrido en el polígono industrial de Dénia, mientras que el hombre de 42 años se ha visto involucrado en un accidente en la la carretera N-332 entre los municipios de Pedreguer y Ondara, respectivamente.

Imagen del hospital de Dénia / A. P. F.

Hospital de Dénia

Respecto al primer suceso, en el que se han visto involucrados una moto y otro vehículo, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del Soporte Vital Básico (SVB), que ha trasladado al herido al Hospital de Dénia por presentar una posible fractura en una pierna. El varón víctima del accidente en la N-332 ha sido trasladado al mismo centro hospitalario con policontusiones.