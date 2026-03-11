Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias colegios AlicanteDistrito DigitalRobo coches11 de marzoAsesino SuecaMejores colegios
instagramlinkedin

Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados

Las intensas precipitaciones han dejado importantes acumulados en la zona

Un tramo de la CV-700 inundado

Un tramo de la CV-700 inundado / L-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Las intensas lluvias en el interior de la Marina Alta están inundando carreteras y provocando cortes de viales y problemas de tráfico. Las situaciones más complicadas se están viviendo en Pego. La principal carretera de acceso está cerrada al quedar uno de sus tramos totalmente anegado en el punto kilométrico 59. La caída de árboles y los desprendimientos también han obligado a cortar la CV-700, que conecta Bocairent con El Vergel y pasa por Pego. Estas dos carreteras, la de El Verger a Pego y la de Pego a la mar, están en el ámbito de la Marjal de Pego-Oliva y en zona netamente inundable.

La caída de un árbol ha obligado a cortarun tramo de la CV-700

La caída de un árbol ha obligado a cortarun tramo de la CV-700 / L-EMV

Según recoge Emergencias con datos de Avamet, las intensas lluvias han dejado importantes acumulados en la zona. Por ejemplo, se han recogido 69,8 litros por metro cuadrado en La vall d´Ebo y 61,4 en Xàbia. Las lluvias no han provocado de momento más incidentes que el cierre de las citadas carreteras y problemas de tráfico. Por otra parte, está lloviendo en el interior de la Marina Alta y en la cuenca de los ríos Gorgos y Girona y está significa que se recargan los acuíferos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuentas en Andorra y coches de lujo en la investigación por los chalés ilegales de Llíber
  2. La Guardia Civil investiga la muerte de una joven arrollada por su yate en Xàbia
  3. Fuertes lluvias sorprenden a Alicante en pleno julio: más de 100 l/m² y alerta durante toda esta noche
  4. La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
  5. El destino cerca de Benidorm que vuelve locos a los turistas británicos: “No podría ser más diferente”
  6. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  7. La captura de un tiburón blanco de dos metros en Xàbia confirma su presencia en aguas del Mediterráneo
  8. El rincón de Alicante elegido como uno de los mejores lugares de España para aprender a bucear

Buena, copiosa y nocturna lluvia: la Marina Alta despierta con 100 litros caídos en la Vall d'Ebo

Buena, copiosa y nocturna lluvia: la Marina Alta despierta con 100 litros caídos en la Vall d'Ebo

Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados

Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados

Tráfico en Alicante hoy: dos accidentes en la N-332 y la N-332a y 51 incidencias en 18 carreteras

Tráfico en Alicante hoy: dos accidentes en la N-332 y la N-332a y 51 incidencias en 18 carreteras

La Aemet mantiene el aviso amarillo en Alicante por lluvias persistentes en la provincia

La Aemet mantiene el aviso amarillo en Alicante por lluvias persistentes en la provincia

La dana riega Alicante con registros de hasta 105 litros en zonas muy necesitadas

Última hora de la dana en Alicante: Aemet mantiene mañana la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia

Última hora de la dana en Alicante: Aemet mantiene mañana la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia

El tráfico se complica en Alicante: un accidente en la A-7 provoca retenciones en Crevillent

El tráfico se complica en Alicante: un accidente en la A-7 provoca retenciones en Crevillent

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Alicante: chubascos fuertes y tormentas durante todo el día

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Alicante: chubascos fuertes y tormentas durante todo el día
Tracking Pixel Contents