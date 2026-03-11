Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
Las intensas precipitaciones han dejado importantes acumulados en la zona
Las intensas lluvias en el interior de la Marina Alta están inundando carreteras y provocando cortes de viales y problemas de tráfico. Las situaciones más complicadas se están viviendo en Pego. La principal carretera de acceso está cerrada al quedar uno de sus tramos totalmente anegado en el punto kilométrico 59. La caída de árboles y los desprendimientos también han obligado a cortar la CV-700, que conecta Bocairent con El Vergel y pasa por Pego. Estas dos carreteras, la de El Verger a Pego y la de Pego a la mar, están en el ámbito de la Marjal de Pego-Oliva y en zona netamente inundable.
Según recoge Emergencias con datos de Avamet, las intensas lluvias han dejado importantes acumulados en la zona. Por ejemplo, se han recogido 69,8 litros por metro cuadrado en La vall d´Ebo y 61,4 en Xàbia. Las lluvias no han provocado de momento más incidentes que el cierre de las citadas carreteras y problemas de tráfico. Por otra parte, está lloviendo en el interior de la Marina Alta y en la cuenca de los ríos Gorgos y Girona y está significa que se recargan los acuíferos.
