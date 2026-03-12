Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia

El conductor tuvo que ser excarcelado por los bomberos y trasladado al hospital de Dénia

Grave accidente de tráfico en Xàbia

Grave accidente de tráfico en Xàbia

Grave accidente de tráfico en Xàbia / Levante-EMV

Alfons Padilla

Lucía Prieto

Grave accidente este jueves de madrugada en Xàbia. Cinco hombres de entre 27 y 35 años han sufrido lesiones de diversa consideración, dos de ellos de gravedad, tras impactar su vehículo contra los que se encontraban estacionados.

A las 00:50 horas, un coche que perdió el control en la avenida Augusta e impactó contra los vehículos que se encontraban estacionados en la calle. Los cinco ocupantes del coche, un BMW, según han contado fuentes de toda solvencia a Levante-EMV, han sufrido lesiones. Dos de ellos se encuentran graves. Se trata del conductor, que ha sufrido politraumatismos y tuvo que ser excarcelado por los bomberos, y uno de los ocupantes con varias fracturas. El conductor fue estabilizado in situ y trasladado por la ambulancia SAMU al hospital de Dénia. Los otros tres pasajeros registraron lesiones de menor gravedad como pequeños cortes y contusiones. Todos ellos fueron trasladados al hospital por los servicios de Emergencias.

Un conductor tuvo que ser excarcelado en un accidente en Xàbia

Un conductor tuvo que ser excarcelado en un accidente en Xàbia / Levante-EMV

Tras conocer el aviso, hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad del SAMU y dos unidades SVB.

