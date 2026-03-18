El riurau d'Arnauda de Xàbia vuelve a sus orígenes: ruralidad, "mercat de la terra" y artesanía

El riurau d'Arnauda de Xàbia, una de las llamadas "catedrales de la pasa", vuelve al origen: recupera su esencia rural. Ha funcionado desde que se trasladó piedra a piedra desde su emplazamiento original (se salvó de una demolición segura) al parque público de Montaner como un espacio de cultura y de encuentro de asociaciones. Ahora será "mercat de la terra" y también acogerá una feria de antigüedades y de coleccionismo. Los riuraus de la Marina Alta se concibieron como espacios para guardar la pasa y evitar que la lluvia y la humedad la echaran a perder. Ahora, en estos nuevos tiempos, son arquitecturas con memoria y futuro. El futuro pasa por convertirlos en espacio de ruralidad, sostenibilidad y de venta directa y sin intermediarios. Y eso es lo que ha hecho Xàbia. Sigue la estela del Mercat del Riurau de Jesús Pobre, pero con carácter propio. Lo que funciona es exportable.

El Ayuntamiento de Xàbia ha presentado hoy los Mercats del Riurau d’Arnauda, una nueva iniciativa que nace con una clara apuesta por la autenticidad, la sostenibilidad y el apoyo al tejido económico local.

En la presentación han participado el concejal de Dinamización Económica, Juanlu Cardona, junto a Lourdes Ortuño, coordinadora de la actividad, y José Pacheco, coordinador del mercado de antigüedades.

Lourdes Ortuño, Jualu Cardona y José Pacheco han presentado hoy los "mercats del riurau d'Arnauda" / Levante-EMV

Este proyecto recupera la esencia de los mercados tradicionales, concebidos no solo como espacios de compra, sino también como lugares de encuentro, paseo y disfrute, donde poner en valor lo propio y reforzar la identidad local.

Los Mercats del Riurau d’Arnauda se celebrarán el último fin de semana de cada mes en este emblemático espacio, con una estructura diferenciada en dos jornadas:

Sábado: Mercat d’Origen , centrado en la artesanía y el producto de proximidad.

Domingo: Mercat d’Antiguitats i Vintage, dedicado a piezas con historia, coleccionismo y objetos únicos.

El horario de invierno será de 09:30 a 14:00 horas, mientras que durante los meses de verano se adaptará a un formato de tarde.

El concejal Juanlu Cardona ha destacado que esta iniciativa “supone una oportunidad para dar visibilidad a artesanos y productores locales y fomentar un consumo más consciente y responsable".

Además de la actividad comercial, el proyecto nace con vocación de convertirse en una cita mensual de referencia en la comarca, incorporando una programación paralela que dinamice el espacio del Riurau.

Exhibición de llata, la artesanía más tradicional

En esta primera edición, el sábado contará con actividades familiares como pintacaras, la participación de La Marina Lindy Hop, que ofrecerá una propuesta de baile para todos los públicos, y una exhibición de llata como muestra de artesanía tradicional.

El domingo, junto al Mercat d’Antiguitats i Vintage y la actuación del grupo local Oxigen, se ha programado un taller de llata con plazas limitadas para quienes deseen aprender esta técnica de primera mano.

Desde la organización se ha subrayado que el objetivo es convertir el Riurau en “un espacio vivo, donde pasar la mañana sin prisa, donde los niños disfruten, los artesanos crezcan y tradición y presente se encuentren”.

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Los Mercats del Riurau d’Arnauda se consolidan así como un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía, un impulso a la economía local y una apuesta por el futuro desde la raíz de la tradición.