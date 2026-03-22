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Rescatada una escaladora austriaca tras caer cinco metros en el Peñón d’Ifach

La mujer sufrió una fractura de tobillo mientras realizaba una vía de escalada y tuvo que ser evacuada en camilla hasta la helisuperficie

Así ha sido el rescate de una escaladora austriaca tras caer cinco metros en el Peñón d’Ifach

Así ha sido el rescate de una escaladora austriaca tras caer cinco metros en el Peñón d’Ifach

INFORMACIÓN

Paula Lizcano

Paula Lizcano

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este domingo a una mujer de nacionalidad austriaca que resultó herida mientras practicaba escalada en el Peñón d’Ifach, en Calp.

El aviso se ha recibido a las 10:42 horas, activándose un operativo de emergencia en la ruta Sammy del Peñón d’Ifach. Según fuentes del parte informativo, la escaladora se encontraba en el primer largo de la vía cuando sufrió una caída de entre cuatro y cinco metros, quedando en el suelo con una fractura de tobillo.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo Especial de Rescate (GER), junto a una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ) y un furgón de transporte de personal (FPT), con un sargento y cuatro bomberos del parque de Benissa.

Los efectivos estabilizaron a la herida aplicándole analgesia y un cinturón pélvico, antes de proceder a su evacuación en camilla. Posteriormente, fue trasladada hasta la helisuperficie del Peñón, donde esperaba una ambulancia para continuar con su asistencia sanitaria.

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La intervención ha finalizado a las 15:30 horas.

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