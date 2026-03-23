Calp lucha contra las especies invasoras con la restauración ambiental de sus barrancos

El Ayuntamiento de Calp ha dado un paso adelante en su estrategia para reducir el riesgo de inundaciones mediante la recuperación ambiental de los barrancos del Quisi y Pou Roig. La iniciativa pone el foco en la eliminación de especies invasoras y la restauración del ecosistema fluvial como herramientas clave para mejorar la capacidad de drenaje natural. El concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, se reunió la semana pasada con la comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Cristina Sola, para abordar esta actuación a la que la CHJ se ha mostrado favorable.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha autorizado los trabajos de restauración ambiental en el ámbito competencial del municipio y ha mostrado su disposición favorable a que el proyecto salga adelante. Asimismo, el consistorio ha solicitado a este organismo que actúe en los tramos no urbanos, desde el cruce con la avenida Casa Nova hasta el término de Benissa, donde recaen sus competencias.

El proyecto municipal contempla la regeneración de los tramos urbanos de ambos barrancos, con especial atención a la eliminación de la caña “Arundo donax”, una especie invasora que prolifera en cauces y márgenes. Su retirada permitirá evitar obstrucciones que podrían provocar desbordamientos en episodios de fuertes lluvias, además de favorecer la recuperación de la flora autóctona.

Plantación de especies propias

Para erradicar esta especie, se empleará la técnica de solarización, basada en el uso de lonas negras que elevan la temperatura del suelo hasta eliminar la raíz de la planta. Posteriormente, se procederá a la plantación de especies propias del ecosistema fluvial, reforzando así la biodiversidad y la estabilidad del entorno.

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El proyecto también incluye la regeneración ambiental de la zona verde de la Partida Pla Roig I y tiene como objetivo extender estas actuaciones a todo el recorrido del barranco del Quisi. Para lograrlo, será fundamental la implicación de la CHJ junto al consistorio en una actuación integral que no solo reduzca el riesgo de inundaciones, sino que también mejore la calidad ambiental y la resiliencia del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos.