Detenidos en Calp por robar carteras y bolsos a mayores en supermercados

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido en la localidad de Calp a tres varones, a quienes se les han imputado ocho delitos de hurto y estafa, así como de pertenencia a organización criminal.

Los detenidos actuaban principalmente en supermercados, donde sustraían al descuido carteras y bolsos a personas de avanzada edad. Posteriormente, utilizaban las tarjetas bancarias sustraídas para realizar extracciones de dinero en cajeros automáticos.

La actuación tuvo lugar durante la primera hora de la mañana del pasado 9 de marzo, cuando agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calp detectaron en el aparcamiento de un supermercado a un individuo que realizaba un seguimiento a una persona mayor. Ante las sospechas, los agentes iniciaron un seguimiento discreto.

A los pocos minutos, el sospechoso advirtió la presencia policial y trató de abandonar el lugar de forma apresurada, al tiempo que contactaba telefónicamente con sus cómplices. Estos le esperaban en las inmediaciones en un vehículo, al que accedió rápidamente para emprender la huida.

De forma inmediata, los agentes interceptaron el vehículo e identificaron a sus ocupantes, resultando ser tres individuos, dos de ellos padre e hijo. Las primeras gestiones permitieron constatar su implicación en varios delitos de hurto cometidos al descuido a personas mayores en supermercados, así como en posteriores extracciones fraudulentas de dinero con las tarjetas sustraídas.

Grupo criminal itinerante

Según las investigaciones, se trata de un grupo criminal muy itinerante y altamente activo, al que se le atribuyen numerosos robos cometidos entre los meses de noviembre y marzo en las localidades de Xàbia, Ondara y San Fulgencio.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron diversas prendas de vestir —como cazadoras, gorras y sombreros— que presuntamente utilizaban para modificar su apariencia y dificultar su identificación por parte de las víctimas.

Los detenidos son considerados por los investigadores como integrantes de un grupo organizado y especializado en hurtos tipo “carterista”, que habría actuado de manera continuada en la provincia de Alicante. La investigación continúa abierta para determinar su posible implicación en otros hechos delictivos similares cometidos otras zonas del litoral levantino.

Finalmente, los detenidos fueron puestos en libertad a la espera de juicio.

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Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, iniciativa en la que la Guardia Civil ofrece, entre otras acciones, consejos prácticos para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mayores.