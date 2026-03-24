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Calp detecta que víctimas y agresores de violencia de género tienen entre 25 y 34 años y son en su mayoría españoles

Un análisis de 89 expedientes de la Policía Local revela la concentración de casos en mujeres jóvenes

El estudio recoge 89 expedientes de la Policía Local sobre violencia de género en Calp.

El estudio recoge 89 expedientes de la Policía Local sobre violencia de género en Calp. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Los datos recogidos en los 89 expedientes de violencia de género registrados por la Policía Local de Calp permiten trazar un detallado perfil sociodemográfico tanto de las víctimas como de los agresores, arrojando luz sobre la realidad local de esta problemática. La franja de edad, tanto de las víctimas como de los agresores, es de 25 a 34 años y en su mayoría de nacionalidad española, a pesar de la diversidad de procedencias que se unen en la localidad.

En el citado grupo se sitúan 33 víctimas, lo que representa el 37% del total, y 25 agresores, es decir, el 28% de los casos. Además, si se amplía el foco hasta los 44 años, se observa que el 56% de las víctimas se encuentran entre los 25 y los 44 años, lo que sitúa el mayor peso en mujeres en plena etapa adulta.

En cuanto al perfil de las víctimas, la nacionalidad española es la más numerosa, con 37 mujeres (41%), seguida de la colombiana, con 15 casos (16%). El informe refleja también una notable diversidad, con presencia de mujeres de hasta 15 nacionalidades distintas, entre ellas Ucrania, Bélgica, Reino Unido, Rusia o Rumanía. Esta variedad evidencia el carácter multicultural del municipio y su reflejo en esta problemática.

El cuadro muestra que es la española la primera nacionalidad en casos de violencia de género.

El cuadro muestra que es la española la primera nacionalidad en casos de violencia de género. / INFORMACIÓN

Todas las edades

La distribución por edades muestra además otros datos relevantes: 17 víctimas tienen entre 35 y 44 años (19%), 12 entre 45 y 54 (13%) y 11 entre 18 y 24 (12%). Especialmente significativo es el dato de 8 mujeres mayores de 65 años (9%), que pone de manifiesto que la violencia de género también afecta de forma importante a edades más maduras. Asimismo, se ha registrado un caso de una menor de edad, lo que subraya la necesidad de reforzar la prevención desde etapas tempranas.

Respecto a los agresores, el perfil también está encabezado por la nacionalidad española, con 35 hombres (39%), seguida de la colombiana, con 24 (27%). Al igual que en el caso de las víctimas, se observa una amplia diversidad de procedencias. Por edades, el tramo de 25 a 34 años vuelve a ser el más numeroso, aunque la incidencia se mantiene elevada entre los 35 y los 54 años, donde se concentran casi la mitad de los casos.

Entornos de convivencia

El informe destaca también que, en una parte importante de los expedientes, víctima y agresorcomparten nacionalidad, especialmente en los casos de personas españolas y colombianas, lo que apunta a que la violencia se produce mayoritariamente en entornos cercanos o de convivencia. Llama la atención, además, el caso de la comunidad ucraniana, donde se registran seis mujeres víctimas frente a un único agresor de la misma nacionalidad.

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Aunque la mayoría de los casos se sitúan en Calp, el estudio incluye también incidencias relacionadas con otros municipios como Altea, Dénia o Jávea, así como expedientes procedentes de ciudades más alejadas. En conjunto, los datos permiten profundizar en el conocimiento de esta realidad y ponen de relieve la necesidad de seguir reforzando las políticas de prevención, sensibilización y atención a las víctimas desde una perspectiva amplia y adaptada a todos los grupos de edad.

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