Fallece una joven de 17 años de meningitis en el Hospital de Dénia

Una joven de 17 años falleció ayer en el Hospital de Dénia a causa de una meningitis, según han confirmado diversas fuentes y ratificado la Conselleria de Sanidad. La menor estaba ingresada en la UCI del centro hospitalario desde la madrugada anterior. Fue trasladada desde el centro de salud de Benissa hasta Dénia por una ambulancia del servicio vital básico de Calpe.

Desde Sanidad indican que la adolescente murió en el centro hospitalario con sintomatología compatible con un cuadro de meningitis "pero todavía pendiente de resultado de análisis microbiológico". La Generalitat añade que Salud Pública ha activado el protocolo pertinente y está contactando con el entorno de la menor, rastreando todos sus contactos recientes, para suministro de quimioprofillaxis. Y recuerdan que la meningitis se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias (tos, estornudos, besos, etc).

La joven era este año festera de la Puríssima Xiqueta, las fiestas de Benissa que comienzan en un mes. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en el pueblo. Sus compañeros festeros están todos afectadísimos.

La chica jugaba al baloncesto en el club local, el sábado acudió a un partido del Valencia Basket y ya se encontraba mal

Destemplada

La chica jugaba al baloncesto en el club local y el sábado, junto a otras compañeras, acudió al Roig Arena a disfrutar de un partido del Valencia Basket. Según ha podido saber este diario, ya se encontraba mal. Estaba destemplada y pensaba que estaba incubando un resfriado. El domingo, en casa, empeoró mucho. Una ambulancia la trasladó al hospital de Dénia, donde ingresó en la UCI. Falleció a mediodía de ayer lunes. Se está a la espera de que se le haga hoy la autopsia.

La meningitis en niños es una infección grave que inflama las membranas del cerebro y la médula espinal, requiriendo atención médica urgente. Puede tener origen bacteriano, viral o fúngico.

Secuelas

La meningitis bacteriana, aunque menos frecuente, es la más grave. Por su parte, la encefalitis, menos común pero con potenciales secuelas neurológicas, también se beneficia de diagnósticos más rápidos.

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, irritabilidad y, en bebés, fontanelas abultadas o rechazo al alimento. La vacunación es la mejor prevención.

Lucía Feijoo Viera

Casos anuales

En la Comunidad Valenciana se registran anualmente alrededor de 100 casos de meningitis bacteriana, con mayor incidencia en meses fríos. Además, los brotes en centros escolares subrayan la importancia de una respuesta rápida para proteger a la población pediátrica. No obstante, la vacunación contra la meningitis grave ha caído siete puntos en dos años.

Precisamente el Hospital de Dénia incorporó hace un año al área de análisis clínicos una innovadora técnica de PCR para la detección de meningitis y encefalitis. Este avance permite identificar 21 microorganismos distintos mediante el análisis de líquido cefalorraquídeo, reduciendo los tiempos de diagnóstico de varios días a tan solo unas horas.

El pasado viernes un menor de 15 años murió por una meningoencefalitis en el área de salud de Don Benito-Villanueva (Badajoz). Esta fue causada por la reactivación del virus tipo 6, según informó el Servicio Extremeño de Salud.

Inglaterra

En Reino Unido hay alarma por un brote que ha causado dos muertes en jóvenes y que agota las vacunas y desborda farmacias

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido está investigando un brote “explosivo” de esta enfermedad meningocócica de grupo B en la región de Kent, con 15 casos de laboratorio confirmados y 12 bajo investigación