Cómo ir gratis a las mejores playas de Teulada: recorrido y horarios del autobús
Del 2 al 16 de abril habrá una línea circular que estará activa de 08.00 a 20.00 horas
Llega la Semana Santa y el buen tiempo suele hacer que las visitas a las playas de la provincia de Alicante sean de lo más habitual. Es por ello que el Ayuntamiento de Teulada Moraira ha puesto en marcha otro año más la línea de autobús gratuito para llegar a sus arenales.
Del 2 al 16 de abril la línea permitirá la conexión entre las playas y calas con amplio horario para favorecer la movilidad de vecinos y visitantes en estas fechas señaladas del calendario.
Tal y como informa el ayuntamiento, el recorrido contará con seis paradas y se realizará en circuito circular, con salida desde la Avenida del Mediterráneo (parada frente al número 95). El itinerario continuará por Espai La Senieta (dirección Moraira), Playa del Portet, Playa de Les Platgetes, Cala de l’Andragó, y Espai La Senieta (dirección Teulada), regresando nuevamente al punto de inicio.
El horario será entre las 08.00 y las 20.00 horas con las siguientes salidas:
- Avenida del Mediterráneo (parada de autobús frente al número 95): 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00 horas.
- Espai La Senieta (dirección Moraira): 08:15, 10:15, 12:10, 15:15, 17:15 y 19:15 horas.
- Playa del Portet: 08:25, 10:25, 12:18, 15:25, 17:25 y 19:25 horas.
- Playa de Les Platgetes: 08:35, 10:35, 12:22, 15:35, 17:35 y 19:35 horas.
- Cala de l’Andragó: 08:40, 10:40, 12:25, 15:40, 17:40 y 19:40 horas.
- Espai La Senieta (dirección Teulada): 09:00, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00 y 20:00 horas.
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