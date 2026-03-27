Patmore: legado, vanguardia y esencia mediterránea

La Costa Blanca Norte consolida su posición en el mapa hotelero internacional del sector premium con el nacimiento de Patmore Resort & Residence. Este ambicioso proyecto de Alicante Global Group y TQ Invest Pro no es solo un proyecto inmobiliario; es la culminación de una estrategia de reposicionamiento que une, bajo una identidad única, un resort cinco estrellas gran lujo y un conjunto residencial de máxima exclusividad en el enclave privilegiado de Cala Pinets, Benissa.

Una marca con herencia y prestigio

La metamorfosis de la emblemática Finca Patmore ha dado lugar a un ecosistema donde Resort y Residence (villas de lujo) puedan convivir en perfecta armonía. Para lograr esta cohesión, la promotora ha confiado en el estudio de Andreu March para la creación de la marca.

«Conseguir que una marca alcance notoriedad depende de su imagen y su comportamiento. En Patmore, el reto era ir más allá: mantener el espíritu de la finca original y sumarle el estilo del lujo contemporáneo», afirmó Andreu March.

Andreu March Studio ha sabido extraer el storytelling de la finca para crear un isotipo que trasciende el diseño. Es una palanca para explicar la procedencia y la historia de Patmore. Este logosímbolo se ha creado a partir del escudo de la familia encontrado en la misma finca, reivindicado y actualizado para perdurar en nuestros tiempos como símbolo de herencia y exclusividad.

«Uno de los mayores desafíos a la hora de crear la marca de Patmore Resort & Residence ha sido honrar la historia del lugar. El equipo de diseño ha trabajado bajo una premisa clara: mantener la herencia y el estilo de la histórica propietaria de noble abolengo, figura clave en la singularidad original de la finca», explica Andreu March.

El arte de vivir conectado con el Mediterráneo

El interiorismo del Patmore Residence, también es liderado por Andreu March Studio, que ha sabido fusionar en perfecta armonía la arquitectura del estudio Garrido Arquitectos de Valencia. La suavidad y transparencia de la propuesta de interiorismo de las 10 villas consiguen que el paisaje forme parte de la experiencia vital.

Uno de los retos más importantes ha sido la personalización: generar emociones singulares, cada villa ofrece una sensación exclusiva, un diseño personalizado a través de la estructura y acabados distintos en cada unidad y una identidad propia. Cada villa tendrá un nombre propio, reforzado por una selección cromática y de materiales únicos que la hará irrepetible.

La esencia del interiorismo de Patmore Residence radica en disolver las fronteras entre el interior y el exterior. La transparencia y la luz natural se convierten en protagonistas, creando un flujo constante que integra cada estancia con el entorno mediterráneo. Esta filosofía eleva el confort de la experiencia en las villas, conectando a los residentes directamente con el espectacular paisaje que las rodea.

Patmore Residence es un referente de conservación estética y evolución conceptual en la costa mediterránea española. / .

El concepto original de la finca «Patmore» fue el principio de todo. Su visión del paraíso en el que se asientan las villas marca la propuesta de diseño, tanto a nivel estético como de concepción. El disfrute del Mediterráneo, con su riqueza cultural y natural, es el fundamento mismo de la forma de vivir dentro de estas residencias.

El resultado es un «gran lujo mediterráneo» que no reniega de sus raíces, sino que las utiliza como base para un interiorismo sofisticado y actual. Gracias a esta sensibilidad, Patmore Residence no solo se erige como un lugar único, sino como un referente de conservación estética y evolución conceptual en la costa mediterránea española.

Un nuevo estándar en la Costa Blanca Norte

Con esta apuesta por el diseño de autor, la gestión unificada de marca y una profunda conexión con el entorno, Patmore Resort & Residence se sitúa a la vanguardia del sector. La combinación de una ubicación inigualable, una historia fascinante y la estética y rigor de Andreu March Studio garantiza que este nuevo complejo sea, desde su concepción, un icono del estilo de vida más elevado en el Mediterráneo.