Desconecta esta Semana Santa en el "Balcón de la Marina": Gastronomía y relax en el Hotel Restaurant Alahuar

Si eres de los que piensa que unas buenas vacaciones empiezan y terminan sentados a la mesa, tienes unacita obligatoria en el Hotel Restaurant Alahuar. Situado en lo más alto de Benimaurell, este rincón no solo ofrece las mejores vistas de la Marina Alta, sino que se ha convertido en el destino de peregrinación para los amantes de la buena mesa y el producto local.

Comerse el paisaje: Un restaurante con vistas infinitas

Esta Semana Santa te espera con un arroz meloso recién servido, una copa de vino de la millor terreta y, frente a ti, la Vall de Laguar abriéndose paso hasta el mar. El Restaurant Alahuar es mucho más que un lugar donde comer; su salón acristalado y su terraza son un mirador privilegiado donde cada plato sabe mejor gracias al entorno.

Sentarse en su salón acristalado es como almorzar suspendido sobre el valle. / INFORMACIÓN

El verdadero protagonista: Un restaurante que quita el sentido

Si el descanso es de diez, la cocina del Alahuar es la que te hará volver una y otra vez.Esta Semana Santa, el hotel se posiciona como el epicentro gastronómico de la Vall de Laguar. Olvídate de las prisas: aquí el lujo es el tiempo y el sabor.

Sentarse en su salón acristalado es como almorzar suspendido sobre el valle. Su propuesta culinaria es un homenaje al producto de proximidad con un toque actual que sorprende:

Arroces con firma: Melosos o secos, cocinados con el saber hacer de la Marina Alta.

Melosos o secos, cocinados con el saber hacer de la Marina Alta. Brasa y huerta: Carnes seleccionadas que saben a fuego y verduras frescas que saben a tierra.

Carnes seleccionadas que saben a fuego y verduras frescas que saben a tierra. Sobremesas infinitas: Postres artesanos que son el cierre perfecto para una comida con las mejores vistas de la provincia.

Es el sitio perfecto para esa comida familiar de domingo o una cena romántica bajo las estrellas, lejos del ruido y las prisas de la costa.

Ya sea en sus habitaciones con encanto o en sus villas independientes, el ambiente es súper acogedor. / INFORMACIÓN

El plan perfecto: De la ruta a la mesa

Sabemos que en Semana Santa el cuerpo pide sol y movimiento. Por eso, el plan imbatible es combinar una mañana de senderismo por la famosa "Catedral del Senderismo" (el Barranc de l'Infern) con una recompensa gastronómica a la altura.

Suda la camiseta: Aprovecha el buen tiempo para recorrer los senderos de piedra seca y respirar aire puro. Recupera fuerzas: Vuelve al Alahuar para disfrutar de un homenaje culinario. No hay nada como el primer bocado de un buen plato después de una caminata por la montaña. Alarga la experiencia: Y si la sobremesa se complica (que se complicará, porque no querrás irte), siempre puedes quedarte a dormir en una de sus acogedoras habitaciones para rematar un día de 10.

¿Tu mesa con vistas? Esta Semana Santa, el interior de Alicante tiene un sabor especial. No te conformes con lo de siempre y regálate una experiencia donde el paladar y la vista disfrutan por igual.

El Restaurant Alahuar es mucho más que un lugar donde comer; cada plato sabe mejor gracias al entorno. / INFORMACIÓN

Tu refugio en Benimaurell

Ya sea en sus habitaciones con encanto o en sus villas independientes, el ambiente es súper acogedor. Es ese sitio donde por la noche solo escuchas el silencio y por la mañana te despiertas con el olor a azahar y montaña.

¿Un consejo? No te vayas sin ver el atardecer desde su piscina o sus salones acristalados. Es, literalmente, de película.