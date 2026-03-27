Tres hermanos roban aperos agrícolas valorados en 10.000 euros en Pedreguer, Pego, el Verger y Beniarbeig

Tres eran tres. La Guardia Civil ha detenido a tres hermanos, de 37, 43 y 46 años, por robar en explotaciones agrícolas y casetas de campo de la Marina Alta. Los agentes los han arrestado en Oliva.

Iniciaron la investigación el pasado 25 de noviembre. Se hizo cargo el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Calp tras la denuncia de un robo en una caseta de campo en El Verger. Los ladrones accedieron tras forzar el cerramiento perimetral y sustrajeron diversos efectos agrícolas.

Las primeras averiguaciones permitieron observar un patrón común en varios hechos similares ocurridos en El Verger, Pego, Beniarbeig y Pedreguer. Los autores actuaban en zonas rurales. Entraban en casetas de aperos y pequeñas construcciones agrícolas para sustraer herramientas, maquinaria y baterías utilizadas en instalaciones de placas solares.

Los agentes llevaron a cabo inspecciones oculares en los lugares de los hechos. Recabaron indicios que permitieron identificar a uno de los presuntos autores. Asimismo, una actuación conjunta de patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de El Verger permitió relacionar a los investigados con diversos objetos sustraídos.

Los agentes custodian a uno de los detenidos / Levante-EMV

Las pesquisas permitieron determinar que los implicados se desplazaban por las partidas rurales con diferentes vehículos para seleccionar los objetivos, tratando de evitar así ser reconocidos.

Los agentes localizaron el establecimiento donde se estaban vendiendo parte de los efectos sustraídos. Recuperaron 12 módulos de baterías y tres baterías de placas solares, que ya habían sido trasladadas a un centro de reciclaje en la provincia de Valencia. Los efectos fueron recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.

Arrestados en Oliva

Finalmente, el pasado 19 de febrero de 2026, se estableció un dispositivo en la localidad de Oliva, donde se procedió a la detención de los tres implicados.

Los detenidos, tres hermanos de 37, 43 y 46 años, a los que se les imputan seis delitos de robo con fuerza, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta. No se descarta que los sospechosos estén implicados en más robos agrícolas.