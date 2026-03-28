Una senderista es rescatada en L'Alfàs tras sufrir una importante caída
La mujer tenía fuertes golpes en la cabeza y en una pierna, pero ya se encuentra estabilizada y fuera de peligro
Una senderista ha tenido que ser rescatada este sábado en el término municipal de L'Alfàs del Pi tras sufrir una caída, mientras realizaba una ruta por el sendero de subida a la antena de El Albir.
El aviso se ha recibido a las 10:48 horas, momento en el que se ha activado un operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Según han informado fuentes del dispositivo, la mujer se golpeó en la cabeza y en una pierna, presentando heridas de consideración que dificultaban su evacuación por tierra.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de Benidorm que, tras localizar a la herida, procedieron a su estabilización en el lugar del accidente antes de ser evacuada por vía aérea hasta un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria.
En el operativo han participado una unidad de mando jefatura, un vehículo de transporte con tres bomberos y el equipo de rescate aéreo. La intervención ha finalizado a las 12:00 horas.
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