La nieve sorprende en Xàbia en un domingo inestable
Las bajas temperaturas alcanzadas en la localidad a lo largo de la mañana propician la caída de algunos copos de la llamada "nieve granulada"
Este domingo, la localidad de Xàbia, pese a estar ya en primavera, se ha despertado con una sorpresa sobre sus calles. La inestabilidad en la que se encuentra inmersa la provincia a lo largo del presente fin de semana ha propiciado la caída de algunos copos de nieve sobre el municipio.
Así lo han recogido distintas cuentas locales, como es el caso de 'MeteoXàbia', que ha aportado un vídeo con la nieve, conocida como "nieve granulada", en el que ha explicado los motivos que han propiciado este fénomeno.
Pese a que sobre Xàbia la temperatura era de 5ºC y la humedad también era relativamente baja, apenas del 50%, son dos condicionantes que pueden dar luegar a nieve. Así ha sido sobre el municipio, para la sorpresa de los vecinos que han visto copos caer durante no pocos minutos en sus calles.
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