Casi acabado y flamante: Gata teme no poder abrir su centro de envejecimiento activo al no dotarlo el Consell de personal

Flamante y casi acabado. Pero las dudas de la gestión sobrevuelan el centro de envejecimiento activo comunitario y centro de día para personas mayores de Gata de Gorgos. Las obras están en su recta final. El último informe de seguimiento constata que el 90 % del edificio está ejecutado. La empresa lo entregará en dos meses.

Pero en el ayuntamiento, gobernado por PSPV y Compromís, temen que el centro de envejecimiento activo no se pueda abrir. La incertidumbre institucional es total. El gobierno local muestra gran preocupación ante el silencio de la conselleria de Servicios Sociales sobre el funcionamiento de una infraestructura esencial y reivindicada desde hace mucho por Gata de Gorgos. No se ha recibido ninguna información sobre el equipamiento ni sobre la dotación de personal especializado. El equipo de gobierno advierte de la frustración que generaría tener un edificio terminado y no poder abrirlo.

Uno de los espacios interiores / Levante-EMV

El edificio está prácticamente terminado. Falta realizar los últimos remates de carpintería y cubiertas. Las infraestructuras eléctricas, de telecomunicaciones, climatización y ventilación están montadas. Ahora se están instalando el alumbrado y los equipos de cocinas y baños. Y han comenzado las obras de acondicionamiento del entorno exterior y del cierre perimetral de la parcela.

El luminoso patio interior / Levante-EMV

Infraestructura esencial

Este centro de envejecimiento activo y de día para mayores es esencial. Está concebido para ofrecer una atención integral: prevención y promoción de la autonomía personal y asistencia especializada.

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"Una infraestructura de 3,4 millones no puede convertirse en un contenedor vacío", avisan el gobierno local, que pide una respuesta a la conselleria para coordinar la apertura del centro de envejecimiento activo. Subrayan que la conselleria debe comprometerse "darle vida" y dotarlo de profesionales especializados.