Controlan a toda prisa un incendio forestal en la Penya Roja de Llíber
Los bomberos y el helicóptero Alpha-3 han frenado el avance de las llamas y han logrado acotar el fuego a una pequeña superficie
La Penya Roja de Llíber es una conocidísima zona de escalada. La pared tiene una intensa coloración roja. Hoy, allí, en este paraje que está junto al río Gorgos, el fuego ha dado un susto. Se ha declarado un incendio forestal sobre las 12 horas. Hoy es día de campo y excursiones. En seguida han llegado las primeras llamadas que alertaban del fuego. Advertían de que observaban humo. La respuesta ha sido inmediata.
Se ha activado el despacho automático. Han acudido bomberos forestales y del Consorcio de Alicante (parque de Benissa). También han acudido medios aéreos, en concreto el helicóptero Alpha 3. La rapidez ha sido clave para controlar el fuego y evitar que se propagase. Han ardido unos 20 metros cuadrados y un pino de considerable porte.
Fuego controlado
A esta hora, antes de las 14 h., ya se han retirado los medios aéreos. Se trabaja en tierra para apagar los últimos rescoldos. El fuego está controlado.
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