Así se ve el nuevo hotel del centro histórico de Xàbia desde las alturas: resplandece su torre blanca

El nuevo e histórico hotel de Xàbia, atisbado desde las gloriosas alturas. Hay una atalaya excepcional, la torre de la iglesia gótica. A sus pies queda la gran casa señorial del siglo XIX que ahora se está restaurando y que dentro de unos meses abrirá como hotel. La rehabilitación es espectacular. Todo el exterior, incluida la torre, resplandecen. Se ha optado por una tonalidad de blanco mineral que intensifica la luminosidad de este bello edificio, la Casa dels Bolufer. La torre blanca, enjalbegada, se proyecta sobre el verde del «tossal» de Santa Llúcia y el rojizo pétreo del Montgó.

Las obras de restauración, que ahora se centran en el interior, están muy avanzadas / A. P. F.

Hay tres torres que sobresalen en el perfil del centro histórico de Xàbia, la de tosca y de aire acastillado (se han recuperado las almenas) de la iglesia gótica de Sant Bertomeu, la ocre de la Casa d'Arnauda o de la Senyoreta Josefina y ésta de la Casa dels Bolufer, blanca y sobria. La restauración ha evitado las estridencias. El nuevo hotel es blanco blanquísimo. El dorado de la tosca y el color terroso de las tejas ribetean esquinas, ventanas, balcones y puertas y los aleros.

La torre y el Montgó y Santa Llúcia, al fondo / A. P. F.

Este hotel es uno de los proyectos privados que más ilusionan en Xàbia. Dará vida a un centro histórico que hace unos años declinaba, pero que ahora vive cierto auge de restauraciones de casas antiguas de traza gótica. Lo ideal es que resurja el comercio de barrio y de proximidad. Las tiendas aportarían diversidad, necesaria diversidad, en un núcleo urbano en el que no paran de abrirse nuevos negocios de hostelería.

El color deslucido y amarillo de la torre antes de iniciarse la restauración / A. P. F.

La Casa dels Bolufer está declarada Bien de Relevancia Local. Además, se halla en el ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) del templo de Sant Bertomeu. La restauración comenzó en julio de 2024. Antes, sus antiguos dueños, la familia Bover, descendientes de los Bolufer, vendieron un poco a "contracor" (la casa formaba parte de la memoria familiar) este edificio señorial y de armoniosa arquitectura. Llevaba cerrado desde 1939.

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Arquitectura ecléctica

Tras la guerra civil, se utilizó como prisión. Su dueño, entonces Rafael Bover, un médico que luchó contra la lepra y de ideas liberales y muy avanzadas, no quiso que la familia volviera a una casa que le traía tan tristísimos recuerdos. Desde entonces ha estado deshabitada. Los estucos de estilo neoclásico, los bellos zócalos y pavimentos hidráulicos (los azules del «gabinete de las señoras» son bellísimos) y los arcos y dinteles de tosca le confieren a este inmueble un gran valor patrimonial. Es un ejemplo muy sobresaliente de la arquitectura ecléctica de la pasa.