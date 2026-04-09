Somos Calpe critica la salida de Solivelles del gobierno de Calp: "La política no se abandona por WhatsApp"

El gobierno municipal de Calp atraviesa una nueva crisis tras la salida de la ya exconcejala Paqui Solivelles, que ha abandonado tanto el ejecutivo tripartito, formado por Somos Calpe, PSPV-PSOE y Compromís, como el partido con el que concurrió a las elecciones. La decisión deja al equipo de gobierno en minoría.

Solivelles hizo pública su marcha a través de una carta dirigida a la ciudadanía en la que aludía a “la complejidad” de convivir con “las distintas sensibilidades políticas” dentro del pacto. En su escrito, mostraba su desilusión por no haber alcanzado “el grado de diálogo, coordinación y entendimiento” esperado, además de señalar que no se ha sentido “plenamente integrada” y que no todos los concejales han trabajado en la misma dirección.

Tras conocerse su salida, el partido Somos Calpe, liderado por la alcaldesa Ana Sala, ha respondido con dureza mediante un comunicado en el que cuestiona tanto las formas como los motivos de la exedil.

"La política no se abandona por WhatsApp"

Bajo el título “La política no se abandona por WhatsApp”, la formación asegura que lo ocurrido “no es solo sorprendente, es profundamente decepcionante” y critica que la renuncia al gobierno se haya comunicado “mediante un simple mensaje de WhatsApp. Sin previo aviso, sin una conversación, sin dar la cara”.

El partido también rechaza el relato ofrecido por Solivelles, al considerar que “no se corresponde con la realidad”, y sostiene que durante su etapa en el gobierno han existido “falta de implicación, ausencias reiteradas y escasa participación en la gestión”, aspectos que, según apuntan, ahora se estarían intentando ocultar.

"Debería renunciar a su acta"

Asimismo, desde Somos Calpe apelan a la responsabilidad política de la exconcejala y consideran que, “por respeto” a afiliados y votantes, "debería renunciar también a su acta". “Lo coherente sería también dejar el acta de concejal y no aferrarse a una representación que pertenece a un proyecto colectivo”, señalan.

El comunicado va más allá y sugiere posibles motivaciones políticas en la decisión, al indicar que esta se produce “a las puertas de un periodo electoral”, insinuando que podría responder a un cambio de posicionamiento personal.

"La estabilidad del gobierno no se verá afectada"

Pese a la ruptura, el partido asegura que la estabilidad del ejecutivo no se verá afectada y subraya que el proyecto político continúa “con la misma estabilidad, compromiso y determinación”.

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