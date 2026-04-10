Mucho más que un paseo: la ruta de senderismo que combina aventura, historia y deporte en la provincia de Alicante

La primavera es, sin duda, una de las mejores épocas del año para disfrutar del senderismo en la provincia de Alicante. Las temperaturas suaves, la mayor estabilidad meteorológica y la explosión de vegetación convierten cada ruta en una experiencia especialmente atractiva para los amantes de la naturaleza. Desde paseos costeros hasta recorridos de alta montaña, el territorio alicantino ofrece una amplia variedad de opciones adaptadas a todos los niveles.

En este contexto, tanto senderistas principiantes como experimentados encuentran en Alicante un destino ideal. Existen rutas familiares de baja dificultad, pero también itinerarios más exigentes que combinan desnivel, terreno técnico y paisajes espectaculares. Entre todas ellas, hay algunas que destacan por su singularidad y belleza, convirtiéndose en auténticos referentes del senderismo en la Comunidad Valenciana.

Sierra de Bèrnia

Una de las más emblemáticas es la ruta circular de la Sierra de Bèrnia, un macizo montañoso que separa las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. Este enclave natural, situado entre municipios como Benissa, Xaló, Calp, Altea o Callosa d’en Sarrià, alberga uno de los puntos más sorprendentes de la provincia: el Forat de Bèrnia, un túnel natural que atraviesa la montaña y que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del recorrido.

Itinerario

El itinerario más popular es el sendero PR-CV 7, una ruta circular de unos 9 kilómetros que presenta una dificultad media. Aunque no requiere conocimientos técnicos avanzados, sí exige una buena condición física, ya que el terreno es irregular y el desnivel constante. A lo largo del recorrido, el paisaje cambia notablemente: la vertiente norte es más húmeda y verde, mientras que la cara sur es más seca, abierta al sol y con vistas directas al Mediterráneo.

La ruta comienza habitualmente en las Cases de Bèrnia, una pequeña pedanía a la que se accede por carreteras estrechas desde Benissa o Xaló. En este punto hay un pequeño aparcamiento y paneles informativos del recorrido, aunque conviene llegar temprano, especialmente en fines de semana. El primer tramo es sencillo, por pista ancha y sin gran pendiente, hasta llegar a la Font de Bèrnia, un rincón natural donde muchos senderistas hacen una primera parada.

El Forat

A partir de la fuente comienza el ascenso hacia uno de los puntos más icónicos: el Forat de Bèrnia. El camino se vuelve más exigente, con zonas pedregosas y pequeñas trepadas sin dificultad técnica. El acceso al túnel natural es estrecho y obliga a avanzar agachado durante unos metros, pero la experiencia es breve y segura. Al atravesarlo, el paisaje cambia de forma radical: se abre una panorámica impresionante del litoral alicantino, con vistas a Altea, el Albir, Benidorm e incluso el Peñón de Ifach.

Tras cruzar el Forat, la ruta continúa por la vertiente sur de la sierra, a unos 700-800 metros de altitud. Este tramo es más soleado y presenta subidas y bajadas constantes sobre terreno rocoso. Durante el recorrido, existe la opción de desviarse para ver las antiguas pinturas rupestres de l’Ermita del Vicari, con miles de años de antigüedad, que reflejan figuras humanas y símbolos vinculados a las primeras comunidades de la zona.

Fort de Bèrnia

Uno de los puntos con mayor valor histórico es el Fort de Bèrnia, una construcción del siglo XVI ordenada por Felipe II para vigilar la costa ante ataques piratas. Aunque hoy solo se conservan restos de su estructura, el lugar permite entender su importancia estratégica y ofrece vistas privilegiadas tanto hacia el mar como hacia el interior montañoso. Desde aquí también parte la opción de ascender al pico más alto de la sierra, superando los 1.100 metros, una alternativa para senderistas más experimentados.

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El tramo final del recorrido desciende de nuevo hacia el punto de inicio, cerrando el círculo. Este descenso combina zonas pedregosas con senderos estrechos y algunos tramos junto a cortados, por lo que se recomienda precaución, especialmente si se realiza en grupo o con niños. Aun así, con calzado adecuado y planificación, no presenta grandes dificultades técnicas.