Gastronomía, cultura y ocio: Mitjafava Fest 2026 vuelve a Benitatxell con más novedades

El Poble Nou de Benitatxell ya calienta fogones para la celebración de su evento gastronómico y cultural más esperado: el Mitjafava Fest 2026. Tras el éxito de ediciones anteriores, el festival regresa con fuerza para seguir poniendo en valor la «fava poblera», el producto estrella del municipio. La principal novedad de esta edición es el cambio de ubicación, ya que el epicentro de la fiesta se traslada de la plaza de les Pesqueres al parking de la avenida de València, frente al retén de la Policía Local.

Nuevas propuestas

El certamen llega además con nuevas propuestas para ampliar su atractivo. Entre ellas destaca el nacimiento del primer concurso de «La Fava Exterminadora», un juego móvil de rol en el que los participantes deberán competir para «exterminar» a sus contrincantes y convertirse en el último superviviente. También en el apartado agrícola y vinícola, coordinado por la asociación BioMoscatell, el tradicional concurso de vinos caseros incorpora una nueva categoría: el premio a la Mejor Mistela, en homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la Marina Alta.

La programación arrancará con las Jornadas Gastronómicas de la Fava, en las que varios restaurantes locales ofrecerán platos de arroz con haba durante toda la semana. Participarán el jueves 16 de abril el Restaurante La Cumbre, el viernes 17 Ca Toni Mònica y el sábado 18 La Trillaora.

El miércoles 15, la Biblioteca acogerá a las 19.00 horas la presentación del libro Lola & Vitamino. La aventura de aprender a comer sano. Desde ese mismo día, el centro de lectura albergará también la exposición etnológica Els oficis de la MACMA, un recorrido por los oficios tradicionales de la Marina Alta en peligro de extinción.

El jueves 16, a las 19.00 horas en el Centro Social, la Associació d’Agricultors Biomoscatell repetirá la cata de vinos con maridaje, que esta vez estará dirigida por el sumiller Raúl Caselles, de la Bodega Miguel de Xàbia.

Uno de los platos fuertes llegará el viernes 17 con un showcooking en el parking de la avenida de València. Participarán el chef Carlos García Moreno, del restaurante Dexcaro de Dénia, distinguido con un Sol Repsol, y la divulgadora gastronómica Maria Albero (@saboreanda), premiada recientemente por su trayectoria profesional. Ambos elaborarán dos tapas exclusivas con haba poblera. El acto estará conducido por la periodista y divulgadora Elena Vidal (@alicantestreetstyle), en una velada que incluirá vino de honor, degustaciones y música en directo del saxofonista Alfredo Ripoll.

El sábado 18 habrá visita al bancal experimental del haba, cata de vinos, danzada popular y el ‘Tardet Pobler’, con tapas, atracciones medievales, actuaciones musicales y el juego familiar «la Fava Exterminadora». El domingo 19, el festival se despedirá con almuerzo popular, concursos, el Tapifava, conciertos y la entrega de premios a los mejores vinos, mistelas, habas y al ganador del I Torneo de «La Fava Exterminadora».